家鄉英雄遊行今登場 急救員等工會抵制

7日將舉行的家鄉英雄遊行遭EMT急救員等市府雇員工會杯葛。圖為2017年紐約市為奪得世界杯冠軍的美國女足舉行紙帶遊行。(市長辦公室提供)

紐約市 7日將迎近百度熱浪，市長白思豪 (Bill de Blasio)6日宣布，原訂7日舉行、慶祝抗疫勝利的「家鄉英雄」大遊行 (Hometown Heroes Parade)雖照常登場，但參與人數將大減，且不在遊行終點的市政廳公園內舉辦慶祝儀式；正因合約問題與市府劍拔弩張、包括市消防局急救員(EMT)工會在內的近60個市府雇員工會則將杯葛遊行，指出一線員工應獲待遇保障等實際尊重，而非僅是一場遊行的表面功夫。

市府表示，遊行隊伍訂於上午11時從砲台公園(Battery Park)出發，沿著百老匯(Broadway)一路向北至市政廳的這段被稱為「英雄峽谷」的路行進，沿途接受民眾歡呼及拋彩紙致敬；屆時北至Harrison Street，窩扶街(Worth St.)，華埠且林士果(Chatham Square)和加薩林街(Catherine St.)，南至砲台公園、 Whitehall Ferry Terminal，東至東河邊及西至哈德遜河邊將封路。

彩紙遊行是紐約市表達敬意的最高儀式，歷史上僅有前英國首相邱吉爾、教皇保羅二世等廣受尊崇的人物訪紐約，或職棒紐約洋基隊、大都會隊、美足巨人隊等運動隊奪冠時才得此殊榮；最近一次彩紙遊行是2017年時給予獲得世界杯冠軍的美國女足。

7日最高溫度華氏90多度，體感溫度甚至達105度，白思豪6日表示，遊行雖然照常，但行進隊伍的人數將大大減少，並沿途設供水點和降溫站，原訂遊行後在市政廳公園內舉行的慶祝儀式也取消，以確保參加者的健康和安全。

不過，代表包括急救員在內15萬名市府雇員的DC37工會下屬近60個不同市府部門雇員分會，6日宣布抵制該遊行，工會成員不參加遊行；只有公園局員工所屬的Local 1508參加。

工會指出，疫情期間奮戰一線的員工應獲福利提高、工資增加等切實福利保障，而不是一場只有口惠的遊行。