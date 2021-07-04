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搶拍國慶煙火 紐約華人攝影愛好者難掩興奮 等10小時

記者顏嘉瑩／紐約報導
華人攝影愛好者早早就抵達煙火觀賞點占位，期待拍到磅礡的煙火秀照片。(周煥新提供)
華人攝影愛好者早早就抵達煙火觀賞點占位，期待拍到磅礡的煙火秀照片。(周煥新提供)

在經歷一年多新冠肺炎疫情的肆虐後，紐約市回歸，為慶祝戰勝新冠疫情，今年4日國慶日的梅西煙火秀堪稱為史上最大，共有超過6萬5000枚煙火從五艘船上施放；為了與紐約市一同慶祝、欣賞盛大煙火秀，不少華人與攝影愛好者一早就到現場占位，感受睽違一年聚集在一起，慶祝盛事的氣氛。

今年在東河(East River)沿岸，共有五艘船施放煙火，比往年四艘船規模更大，雖然晚間9時30分才施放，但北美攝影協會會長周煥新與該會七、八個成員，在當天中午前就抵達長島市的拍攝點，把相機設備架好，開始漫長的十多個小時的等待。

周煥新說，他在一周前得知煙火施放地點與時間後就開始研究在哪裡拍，在跑了多個煙火欣賞點後，選擇長島市，預計最終將會有20多名會員到場拍攝煙火，「因為背景有曼哈頓高樓，在照片中與煙火相映會很好看，視覺效果很好。」

攝影年資約五、六年的華人杜芝靈說，她上次拍國慶煙火已經是2018年，去年市府不公布煙火施放地點、小規模施放，今年煙火秀好不容易回歸，且規模比以往更大，說什麼都要早早到現場占位，「雖然要等十個多小時，但風景很好、藍天白雲，心情很高興，感覺一點都不會累，只希望能拍到氣勢更磅礡的照片。」

紐約市 長島市 攝影

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