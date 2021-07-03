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大停車場關閉 法拉盛廣場地下車位打折

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛廣場聲明表示，該廣場位於39大道138-35號的地下停車場仍然開放，並提供折扣停車費；圖為關閉的法拉盛廣場室外停車場。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛廣場聲明表示，該廣場位於39大道138-35號的地下停車場仍然開放，並提供折扣停車費；圖為關閉的法拉盛廣場室外停車場。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛市中心的法拉盛廣場(Flushing Commons)停車場因結構安全問題暫時關閉，引起附近小商家與居民的擔憂；法拉盛廣場日前聲明表示，該廣場位於39大道138-35號的地下停車場仍然開放，目前提供折扣停車費，駕駛只需支付與室外停車場一樣的費用，即可停車。

位於138街37-01號的停車場，日前因市樓宇局(DOB)檢查發現結構安全問題關閉；聲明稱，在與停車場運營公司以及工程師協商後，決定拆除現有的二樓停車場並重新鋪設一樓的地面。

這一消息引起近小商家與居民對社區本就緊缺停車位的擔憂；對此，法拉盛廣場最新聲明稱，整修是為了給社區居民與遊客提供更安全的居住環境，並承諾盡快完成施工。

聲明中表示，法拉盛廣場已向市府部門申請拆除許可，獲批後將著手這項計畫，並隨時根據進度，更新停車場完工的時間，並將作為法拉盛廣場建案與改善計畫的一部分。

對於因整修停車場，造成車位減少與帶給民眾的不便，聲明稱，該廣場位於39大道138-35號有982個停車位的地下停車場，將繼續向公眾開放，目前收取與已關閉的室外停車場一樣的停車費；但暫未公布折扣停車費執行的時間。

根據法拉盛商業改進區(Flushing BID)官網，除了法拉盛廣場的停車場外，駕駛還可將車停在位於羅斯福大道129號的天景停車場、39大道135-23號市立第二停車場、王子街3636號停車場與39大道135-23號的喜來登大酒店等。

關於法拉盛廣場停車場進度更新資訊，網址：www.flushingcommonsupdates.com。

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