「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

位於新澤西州備受矚目的大型娛樂主題購物中心「美國夢」，去年10月正式對外開放。（取自「美國夢」網站）

位於新澤西州、毗鄰紐約市的大型娛樂主題購物中心「美國 夢」(American Dream)，於2019年10月部分開放，又在新冠疫情期間的2020年10月完全開放；這個花費了16年、耗資高達50億元的北美最大購物中心，據說完全逛完需要86小時；加上室內水上樂園、遊樂場、滑雪場、滑冰場等多個娛樂中心，相信將是大紐約地區居民以及全球遊客最火熱的打卡遊樂勝地之一。

「美國夢」由加拿大知名開發商三五集團花費了16年時間準備與打造，總面積達600萬平方呎，總建築面積達420萬平方呎，可容納至少500個品牌的商店，為北美最大的購物中心。

位於新澤西州備受矚目的大型娛樂主題購物中心「美國夢」，去年10月正式對外開放。（取自「美國夢」網站）

開發商取名「美國夢」，據說是為了詮釋美國人理想生活，也證明對該中心給予的厚望，商場內部獨立無二的中庭穹頂設計，帶給購物無限奢華體驗。

「美國夢」在去年10月1日正式對外開放，他的面世也是對疫情衝擊的絕佳回應。

「美國夢」內已有大量時尚品牌入駐。（取自「美國夢」網站） 商場內也有不少遊戲主題的設施與藝術品。（取自「美國夢」網站）

購物中心 眾名牌入駐

雖被稱作購物中心，但實際上零售比率僅占「美國夢」整個商場的35%，但在他巨大的占地空間內也足以滿足所有購物愛好者了；除了常見的Zara、優衣庫、絲弗蘭等時尚品牌外，還有南韓時尚品牌ALAND、英國老牌服飾品牌PRIMARK等；包括愛馬仕等一線奢侈品區域雖然暫時未開放，但已經看到了不少品牌商標已經掛好，相信不久將正式營業；此外第五大道百貨(Saks Fifth Avenue)、高端邦尼百貨(Barneys New York)、The Collections等奢侈品集合店也都已入駐。

民眾也可在「美國夢」舉行生日等娛樂派對。（取自「美國夢」網站）

休閒娛樂 動靜皆精采

「紐約時報 」評價「美國夢」為「不要稱他為商場」(don't call it a mall)，這點驗證了在內休閒娛樂之豐富，早已超過了傳統的商場範疇。

「尼克宇宙主題公園」內擁有大量不同年紀可乘坐的遊樂設施。（取自「美國夢」網站）

位於「美國夢」內的「尼克宇宙主題公園」(Nickeloden Universe Theme Park)，是西半球最大的室內主題公園，占地8.5畝，在內有適合各個年齡層的孩子娛樂設施，如過山車、旋轉木馬等，顧客也能在此舉辦私人派對、娛樂活動。

「美國大雪」是西半球首個室內滑雪場，可提供民眾全年不間斷的滑雪、滑冰等冰上運動。（取自「美國夢」網站）

「美國大雪」(BIG SNOW AMERICA)則是西半球首個室內滑雪場，占地18萬平方呎，擁有800呎長、12層樓高的滑雪坡道；此外在內設有北歐小木屋、攀岩雪牆等，可提供民眾全年不間斷的滑雪、滑冰等冰上運動。

「夢工廠水上樂園」內也有不少卡通人物在內穿梭。（取自「美國夢」網站）

對於水上運動愛好者，約8畝全玻璃室內365日全天恆溫「夢工廠水上樂園」(DreamWorks Water Park)更是必須前往的好去處，設有一個全球最大的人造海浪泳池，以及最大的水上滑梯，驚險刺激；室內也貼心地根據年齡畫分了多個遊玩區域，確保所有人都能享受安全的歡快時光。

「夢工廠水上樂園」內設有一個全球最大的人造海浪泳池。（取自「美國夢」網站）

Cinemax豪華影院也在「美國夢」內開設了紐約大都會地區首家影院，1400座的豪華劇場包含了12個雙銀幕、沉浸式影院，獨有的X4D播放系統，將為人們提供立體聲、移動座椅、雨、風、氣味等特殊場景模擬觀影體驗。

「夢工廠水上樂園」設有全球最大的水上滑梯。（取自「美國夢」網站）

此外在內還有夜光高爾夫、鏡子迷宮、博物館、海底世界等多個小型樂園，所有想像得到的娛樂設施在這裡都能看到。

夜光高爾夫也是民眾舉行親子活動的好去處。（取自「美國夢」網站）

全球美食 120家任品嘗

「美國夢」瞄準的是全世界的遊客，計畫網羅全球美食，內有餐飲共120家，包括50個隨手帶輕食店、25家正餐、一家Vice旗下高端美食廣場、一家可口可樂冠名的美食廣場、一家猶太潔食大廳以及專門為亞洲胃打造的東方夢亞洲餐飲區，目前小肥羊、大戶屋等知名亞洲美食連鎖店已確定入駐。

「美國夢」是三五集團在1981年加拿大West Edmonton Mall和1992年美國明尼蘇達州的Mall of America後，打造的第三個超大型實體商業體，位於邁阿密的American Dream Miami目前也在開發建設中，預計在2023年後開業。

三五集團稱這些大型實體商場，是希望為行業樹立新的標竿，重新定義美國甚至全球範圍內的零售、娛樂體驗；讓零售不僅僅是單一的購物，也不是單一的娛樂，而是豐富多采的內容的結合。