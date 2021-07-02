1980年代的紐約雖然充斥著犯罪、毒品、遊民，但也是音樂發展的重要時代，無論是音樂風格還是文化，對至今從傳統音樂到流行樂都有著不可分割的影響；紐約城市博物館將在本周末展示這個年代經典的音樂相關的藝術品，帶領民眾回到記憶中的節奏；活動時間：7月2日(周五)至7月4日上午10時至下午6時，地址為曼哈頓 5大道1220號，票價14至20元；購票網站：shorturl.at/bhCP8

梵谷沉浸藝術展

再也不用羨慕歐洲的朋友了，著名的梵谷沉浸藝術展（Van Gogh: The Immersive Experience）來到紐約了，通過360度的數字展覽，將梵谷的著名畫作投放在大型空間內，彷彿完全置身在這些絕美藝術作品中；藝術展中的作品筆觸、細節、繪畫媒介和色彩都能最大限度還原在屏幕上；此次將展出梵谷的200多幅畫作，包括他最著名的作品於1888年至1890年間在普羅旺斯、阿爾勒和瓦茲河畔的畫作；活動時間，周一、周三、周四、周五上午10時至晚9時，周六、周日上午9時至晚10時，地址：曼哈頓Vesey街300號，票價35元至45元；最好提前購票，購票網站：https://vangoghexpo.com/new-york/。

「超級真實」視覺藝術展

「超級真實」(Superreal)被稱為華爾街教堂裡的一場絢麗夢境，2019年夏日首次推出，獲得大量好評；布展者在古老教堂裡利用各種藝術裝置拉開了一場夢之旅，一下從繁花似錦的熱帶雨林穿梭到星光璀璨的銀行，一會又置身在未來數字世界打造的空間裡；活動時間：每周三至周日上午10時30分至晚7時，票價27元至35元，每場活動45分鐘，地址：曼哈頓百老匯街25號，購票網站：https://superrealnyc.com。

花旗球場嘉年華

去年因疫情暫停舉行的花旗球場嘉年華(Citi Field Carnival)，訂於6月30日至7月4日在皇后區臨近法拉盛華社的花旗球場舉行，遊樂項目包括過山車、摩天輪、過山車、喜馬拉雅地心引力等；開放時間為平日下午4時至晚10時，周末中午12時至晚10時；地址：120 Roosevelt Avenue, Queens, NY 11368；免費入場，每個遊樂項目收費1.5元，全場不限次數30元；網址：https://bit.ly/3qLikin。