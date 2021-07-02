我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華埠驚傳跳樓案 男涉砍女後跳樓重傷

CDC：打莫德納或輝瑞後染疫 病毒量低40%

周末好去處

記者黃伊奕

紐約、新音樂1980-1986

1980年代的紐約雖然充斥著犯罪、毒品、遊民，但也是音樂發展的重要時代，無論是音樂風格還是文化，對至今從傳統音樂到流行樂都有著不可分割的影響；紐約城市博物館將在本周末展示這個年代經典的音樂相關的藝術品，帶領民眾回到記憶中的節奏；活動時間：7月2日(周五)至7月4日上午10時至下午6時，地址為曼哈頓5大道1220號，票價14至20元；購票網站：shorturl.at/bhCP8

梵谷沉浸藝術展

再也不用羨慕歐洲的朋友了，著名的梵谷沉浸藝術展（Van Gogh: The Immersive Experience）來到紐約了，通過360度的數字展覽，將梵谷的著名畫作投放在大型空間內，彷彿完全置身在這些絕美藝術作品中；藝術展中的作品筆觸、細節、繪畫媒介和色彩都能最大限度還原在屏幕上；此次將展出梵谷的200多幅畫作，包括他最著名的作品於1888年至1890年間在普羅旺斯、阿爾勒和瓦茲河畔的畫作；活動時間，周一、周三、周四、周五上午10時至晚9時，周六、周日上午9時至晚10時，地址：曼哈頓Vesey街300號，票價35元至45元；最好提前購票，購票網站：https://vangoghexpo.com/new-york/

「超級真實」視覺藝術展

「超級真實」(Superreal)被稱為華爾街教堂裡的一場絢麗夢境，2019年夏日首次推出，獲得大量好評；布展者在古老教堂裡利用各種藝術裝置拉開了一場夢之旅，一下從繁花似錦的熱帶雨林穿梭到星光璀璨的銀行，一會又置身在未來數字世界打造的空間裡；活動時間：每周三至周日上午10時30分至晚7時，票價27元至35元，每場活動45分鐘，地址：曼哈頓百老匯街25號，購票網站：https://superrealnyc.com

花旗球場嘉年華

去年因疫情暫停舉行的花旗球場嘉年華(Citi Field Carnival)，訂於6月30日至7月4日在皇后區臨近法拉盛華社的花旗球場舉行，遊樂項目包括過山車、摩天輪、過山車、喜馬拉雅地心引力等；開放時間為平日下午4時至晚10時，周末中午12時至晚10時；地址：120 Roosevelt Avenue, Queens, NY 11368；免費入場，每個遊樂項目收費1.5元，全場不限次數30元；網址：https://bit.ly/3qLikin

紐約 曼哈頓 華埠

上一則

疫情間零售藥品價格漲幅超通脹率Medicare Part D品牌藥支出增加近400億

下一則

紐約客談／假釋仍作案 保釋改革法案恐存漏洞

延伸閱讀

川普集團遭曼哈頓大陪審團起訴 財務長也被告

川普集團遭曼哈頓大陪審團起訴 財務長也被告
地窖門沒鎖好 紐約下東城餐館遭闖被盜300元

地窖門沒鎖好 紐約下東城餐館遭闖被盜300元
亞裔青年紐約華埠勿街爭執 一人遭刺傷

亞裔青年紐約華埠勿街爭執 一人遭刺傷
總額987億元 紐約市府、市議會達成預算協議

總額987億元 紐約市府、市議會達成預算協議

紐約成全美交通最糟城市 擠下蟬聯榜首30年的洛杉磯

紐約成全美交通最糟城市 擠下蟬聯榜首30年的洛杉磯

熱門新聞

涉嫌在法拉盛華人超市偷竊商品的男子，和警員一起向外走，隨即逃離。(讀者提供)

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

2021-06-24 09:50
鄭斌夫妻向律師致謝，左起依次為翁振信律師樓律師助理劉艷娟、鄭斌、林靜、律師Dan Lynch、律師翁振信、律師助理李靜。(記者顏嘉瑩╱攝影)

遭女兒誣控性侵 華男獲清白 「不追究女兒帶來的傷害」

2021-07-01 02:30
全州已經施打超過2100萬劑新冠疫苗。（州長辦公室提供）

Delta病毒 紐約市傳播加速

2021-06-28 09:40
法拉盛廣場停車場因結構安全暫時關閉，附近商家與司機叫苦。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

2021-07-01 09:16
前楊安澤總統競選顧問透露，團隊一開始並不希望他參選紐約市長。(美聯社)

楊安澤敗選 顧問公司被指戰略失當

2021-06-25 10:45
紐約客能在紐約州多處和長島等地找到種植薰衣草的農場。(記者顏潔恩/攝影)

薰衣草花季來臨 紐約長島賞花不必出國

2021-06-25 11:25

精彩推薦

超人氣

更多 >
電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命
疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘
遭女兒誣控性侵 華男獲清白 「不追究女兒帶來的傷害」

遭女兒誣控性侵 華男獲清白 「不追究女兒帶來的傷害」
川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首
紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創