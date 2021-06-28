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布碌崙導演拍片 反映仇恨亞裔犯罪

記者顏潔恩／紐約報導
電影拍攝現場，由劉布萊恩飾演的男主角被人用槍威脅。(取自IMDb)
電影拍攝現場，由劉布萊恩飾演的男主角被人用槍威脅。(取自IMDb)

新冠疫情造成的歧視亞裔情緒高漲，成為布碌崙(布魯克林)導演兼製片人黎瓦斯(Eric Rivas)電影「Duke of New York in New Ghost City」的創作靈感；該片由多名華裔演員主演，反映主人公遭歧視但奮而逆襲的經歷。

紐約市疫情爆發期間，黎瓦斯對不停發生針對亞裔的仇恨犯罪感到震驚，讓他編寫和執導這一部電影；該片講述一名卑鄙的電影製片人，用手段說服一名導演追殺一名亞裔演員布萊登(Brandon)，實則是將其視為病毒爆發的來源，想取他性命來報仇。

該片由華裔演員劉布萊恩(Brian Lau，姓名皆音譯)主演，電影中一群有錢有勢、瘋狂的人要求導演在片場殺死一名亞裔演員，作為亞裔的布萊登好不容易才被選角，沒想到落入圈套；黎瓦斯本身也有參演，飾演原本要攻擊主人公，最後與他並肩作戰的那名導演，而該部電影中還有不少其他亞裔演員。

黎瓦斯表示這部電影雖是向1979年出產的動作片「戰士幫」(The Warriors)致敬，更大程度上反映人們在疫情下的絕望，並堅持一種反仇外心理的立場。

電影拍攝片場，中間為演員劉布萊恩。(取自IMDb)
電影拍攝片場，中間為演員劉布萊恩。(取自IMDb)

「我想要觀眾看著這個人，看穿他的思緒，儘管遭到種族歧視，但他勇往直前，並成功對抗種族主義者。」黎瓦斯表示，這部電影的鏡頭全是在疫情期間的紐約市所拍攝，難得看見空無一人的紐約街道，「既詭異又美麗」。

他也表示，疫情下的拍攝工作讓他振作，不至於感到空虛；不僅如此，當他將片場的照片發布在自己的社群媒體時，許多追蹤者也會留下信息，表示他們因此受到鼓舞，讓他非常欣慰。

熱愛動作片的黎瓦斯從小就愛看電影，他表示這部影片並沒有獲得任何資助，都是自己的團隊花時間拍攝和剪輯，付出了全身精力；即便如此希望獲得廣泛的關注，該部電影目前已參加紐約電影節，明年將參加翠貝卡電影節(Tribeca Festival)。

美籍華裔演員劉布萊恩。(取自IMDb)
美籍華裔演員劉布萊恩。(取自IMDb)

電影 亞裔演員 紐約市

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