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台德合製VR作品 獲翠貝卡影展敘事大獎

記者顏嘉瑩／紐約報導
台、德跨國合製的互動VR作品「喚說其語 Ep.2 庫桑達」，獲得今年翠貝卡影展的「最佳VR敘事大獎」。(主辦方提供)
台、德跨國合製的互動VR作品「喚說其語 Ep.2 庫桑達」，獲得今年翠貝卡影展的「最佳VR敘事大獎」。(主辦方提供)

第20屆的紐約翠貝卡影展(Tribeca Film Festival)日前落幕，由台、德跨國合製的互動VR作品「喚說其語 Ep.2 庫桑達」，透過沈浸式體驗將讓觀眾跟著故事主角，說出庫桑達語的字詞，並回憶起被遺忘母語；該片獲得評審青睞，奪得此次影展「最佳VR敘事大獎」(The Storyscapes Award)。

「喚說其語 Ep.2 庫桑達」是由「高雄VR FILM LAB」計畫出品、賴冠源擔任製片與德國團隊「NowHere Media」跨國合製的互動VR作品，描述在尼泊爾西邊森林部落長大的86歲Lil Badadur，必須學習狩獵、採集社群，離開森林後，卻被迫學習別的語言與人溝通，對漸漸失去自己的母語感到非常無奈；Badadur的孫女Hema雖然沒住過森林，但以自己族的文化及身分自豪；該影片的沈浸式體驗將讓觀眾說出庫桑達語的字詞。

屬於「喚說其語」VR互動系列作品的「喚說其語 Ep.2 庫桑達」，於去年在高雄電影節與「喚說其語 Ep.1 潛入西拉雅」首映；後者今年也與其他台灣作品一同入選韓國富川奇幻影展「Beyond Reality Exhibition」單元。

對於該系列獲得國際肯定，「高雄VR FILM LAB」表示感到於有榮焉，未來也會繼續致力於推廣台灣的沈浸式體驗產製，希望讓世界看到更多來自台灣的優質作品。

另外在此次翠貝卡影展中，由中國導演郭容非執導的「額溫槍女孩」，以歌舞片的形式，用不同的角度紀錄疫情，獲得「最佳敘事短片大獎」(Best Narrative Short Award)；獲得2020金球獎提名最佳外語片導演王子逸(Lulu Wang)的短片「阿年」(Chinese New Year-Nian)，全程用蘋果手機iPhone 12 Pro Max拍攝，則獲得品牌內容大獎(Tribeca X Award)的最佳短片獎(Best Short)。

VR 影展 台灣

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