清潔局亂開罰單？布碌崙居民投訴

8大道商家投訴，市清潔局執法人員任意開罰單。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)居民近日反映，遭市清潔局(Department of Sanitation)誤開罰單，門前沒有垃圾，卻遭執法人員指沒做好清理工作開單罰款，8大道 華社商家也曾面臨類似情況。

選區包括華社的市議員葉格(Kalman Yeger)、州參議員Simcha Felder等人，試圖與當局溝通，但都沒有得到回應。為此，他們已提出一項法案，要求執法人員在開罰單時必須拍下照片作為違規證據，避免誤會。

威廉斯堡Heyward街的居民列支敦士登(Abe Lichtenstein)表示，本月初一名執法人員將車停在他家門外，不久後對方下車在人行道上走動，後來將一張罰單貼在他家門前，寫著「有大量的空瓶、紙杯、紙張堆積在人行道上」；他隨後走出家門外檢查，街道明明非常乾淨，「為什麼會收到罰單?」他說，問題不僅是因為要繳100元罰款，而是市府不誠實，將揭發未依規定執法的市府雇員。

居住在同個社區的路德納(Abe Rutner)指也遇到相同狀況，儘管沒有垃圾，執法人員卻留下一張罰單，過程完全被監控錄像拍下；雖然罰單最後被撤銷，「必須停止這樣的行為，市府人員不應繼續濫用職權」。

「紐約 客有權走在安全且清潔的街道上，當局會通過執法確保這一個目標」，清潔局發言人曾表示，沒有對執法人員設下罰單配額(ticket quotas)，不認為會無理由就開罰單。

類似情況也曾在8大道商業區發生，不少商家譴責執法人員亂開罰單，明明店門前沒垃圾，卻遭莫名罰款；一名華裔商家表示，不是所有人都有精力去申訴，很多人嫌麻煩就直接繳錢，但這對他們很不公平。