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宰也街彩繪回歸 盼助華埠復甦

記者張晨／紐約報導
宰也街作為華埠開放街道的代表，持續吸引各地遊客。(記者張晨╱攝影)
宰也街作為華埠開放街道的代表，持續吸引各地遊客。(記者張晨╱攝影)

暑假來臨，曼哈頓華埠宰也街(Doyers St.)路面彩繪項目，因疫情闊別近兩年後再次回歸，今年市交通局(DOT)、華埠商業改進區(Chinatown BID)與智利藝術家合作，僅用了兩天的時間完成繪製，不干擾商家的同時，也創造能吸引更多遊客的公共藝術空間；流線抽象圖案，描繪東方水道梯田(Rice Terraces)，及華人勤懇工作為家人提供溫飽的樸實心願。

繪製藝術家是來自智利的費爾南德斯(Fernandez)姐弟，他們已在全世界超過15個國家繪製了多個大型戶外作品，而該項目也是紐約「開放文化」(Open Culture)的一部分，與年輕藝術家們合作，支持全市藝術社區的疫後恢復，同時為公眾提供多元的文化體驗。

姐弟倆表示，這個總體面積為4800平方呎的彩繪，用44種顏色塗滿整條宰也街，沒有語言、種族區分，純粹表現平等，以東方梯田為主要創作雛形，展現了中華民族剛毅、質樸的形象，也讓造訪的民眾都能玩色彩、享受色彩。

華埠商改區行政總監陳作舟表示，藝術項目恢復，反映紐約市正走出疫情；遊客是華埠主要經濟支柱，為吸引更多人來這裡，此次更延長展出11個月，並在彩繪上加蓋保護塗層，且安排人員每天清洗。

隨著疫情緩和，紐約市及周邊機場也出現久違的人潮，停靠在曼哈頓下城市府公園的雙層觀光巴士，開始座無虛席，持續給周邊的地區經濟帶來積極影響。

根據市交通局統計，往年的彩繪項目為宰也街增加111%的人潮，還有外國遊客專程到華埠欣賞，今年預計也將吸引許多觀光客。

宰也街彩繪項目再次回歸，圖為揭幕式貴賓合影。(BID提供)
宰也街彩繪項目再次回歸，圖為揭幕式貴賓合影。(BID提供)
路面彩繪提供拍照打卡景點，也吸引遊客，帶動社區復甦。(記者張晨╱攝影)
路面彩繪提供拍照打卡景點，也吸引遊客，帶動社區復甦。(記者張晨╱攝影)
附近華裔商家仍未放鬆警惕，室內採取防疫措施。(記者張晨╱攝影)
附近華裔商家仍未放鬆警惕，室內採取防疫措施。(記者張晨╱攝影)

華埠 紐約市 疫情

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