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駕照、出生證等 性別可標註X

記者和釗宇／紐約報導
州長葛謨簽署法案，允許性別取向不定的跨性別者、雙性人在駕照、出生證明等州府身分文件上的性別以「X」顯示。(州長辦公室提供)
州長葛謨簽署法案，允許性別取向不定的跨性別者、雙性人在駕照、出生證明等州府身分文件上的性別以「X」顯示。(州長辦公室提供)

適逢紐約州承認同性婚姻十周年，州長葛謨(Andrew Cuomo)24日簽署「性別承認法案」(Gender Recognition Act)，允許性別取向不定的跨性別者、雙性人，在駕照和出生證明等州府身分文件上的性別以「X」顯示，不再需要在「男」、「女」兩個選項做選擇；同時，改名不再需要登報公告；新法180天後生效。

法案的支持者指，新法將讓修改性別更為簡便安全，不必再出示醫院證明；州參議員霍伊曼(Brad Hoylman)表示，所有人的性別取向都應該被政府承認，但仍有很多紐約人被要求在男女兩性之間做選擇，「這項法案將改變這一要求，讓所有性別取向未定的跨性別者、雙性人，都能在身分證明上如實填寫自己的性別取向。」

此前法律規定，紐約州居民若要改名，需要向法庭申請同意，然後在60天內至少登報公告一次；但「性別承認法案」生效後，改名不再需要公告；此外，新法還為申請變更性別者，設立簡易申請流程，申請紀錄也將封存，保護隱私

目前，紐約市已允許性別取向不明者，在出生證明上將性別以「X」顯示；新澤西州此項規定也已於今年4月生效。

葛謨表示，所有人不應因為性別取向而遭到歧視，州府身分證件和修改個人信息的流程也應尊重這一點，承認所有人的性別取向、保護他們的隱私安全；「這項法案將讓紐約州在保護LGBTQ權益的道路上繼續引領全美。」

紐約州 隱私 葛謨

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