長島范德堡博物館 秒回黃金海岸年代

在范德堡莊園內的寬闊草坪上，北港灣一覽無遺。(記者朱蕾/攝影)

在大名鼎鼎的紐約長島 黃金海岸(Gold Coast)，有一座占地43畝的范德堡博物館 (Vanderbilt Museum & Planetarium)，這是曾是美國鐵路大亨科尼利厄斯‧范德堡(Cornelius Vanderbilt)的孫子、威廉‧范德堡二世(William Vanderbilt II)的莊園，走進這片靠海的莊園，彷彿穿越時光，置身於從爵士時代(Jazz Age)到第二次世界大戰時期的權貴家庭生活。

西班牙復興風格的庭院別具特色。(記者朱蕾/攝影)

鷹巢莊園 西班牙復興風格

這座范德堡莊園始建於1910年；那年夏天，威廉‧范德堡二世在長島蘇福克郡(Suffolk County)的北港灣 (Northport Bay)上方的一座樹木繁茂的山丘上，購買了20畝土地，並請當時紐約著名的建築公司「Warren & Wetmore」為他建造一座避暑別墅，該公司也設計並建造了紐約大中央車站。

之後26年裡，建築師將這裡擴建成一座令人驚嘆的西班牙復興風格的范德堡莊園「鷹巢」(Eagle's Nest)，威廉‧范德堡二世購買了更多土地，將莊園擴大到43畝；是現存為數不多的黃金海岸豪宅之一。

最偉大鐵匠 打造鐵製飾品

走過這扇門，看到的景色歎為觀止，也是范德堡博物館的遊客必打卡之地。(記者朱蕾/攝影)

碧海藍天、花朵狀的噴泉池、錯落有致的花園，仿佛置身仙境。(記者朱蕾/攝影)

富麗堂皇的西班牙復興風格建築在長島當地很少見，「鷹巢」莊園因此顯得更為特別；更準確的說，這片莊園是根據范德堡對地中海印象的個人回憶所建造，紅瓦屋頂、灰泥外牆、中央庭院，還有一個顯著特點是由那個時代最偉大的鐵匠耶林(Samuel Yellin)創作的優雅裝飾性鐵製品，他為房子設計了窗花、門把手、燈具、欄杆、花盆、大門、風向標等。

1935年在火島附近捕獲的32呎長的鯨鯊。(范德堡博物館提供)

博物館 列為國家史蹟名錄

威廉‧范德堡二世熱愛海洋和自然，他在全球遠洋旅行中，為他計畫在長島莊園建造的個人博物館收集了魚類和其他海洋生物、鳥類、無脊椎動物和文物。1922年，他向公眾開放了他自己的海洋博物館魚類館(Hall of Fishes)，展示他收集的數千個海洋標本，這是世界上最廣泛的前原子時代(pre-atomic era)的私人收藏之一。豪宅的一側存放他的自然歷史和文化藝術品收藏，以及有美國自然歷史博物館的工匠創作的九個野生動物和海洋生物立體模型。

威廉‧范德堡二世意識到，他這個大莊園有潛力成為「供公眾使用、教育和享受」的博物館，便建立了一個信託基金來資助博物館的運營，並在他1944年去世後，將莊園捐給蘇福克郡，遺囑中規定將豪宅和庭院作為博物館，收藏和展覽他的海洋生物、自然歷史和人類的收藏品。該郡於1950年向公眾開放了范德堡博物館。該博物館於1985年9月 26日被列入國家史蹟名錄(National Register of Historic Places)。

看珍稀藝品 逛海洋博物館

范德堡博物館內有豪宅、花園、古董家具、稀有的裝飾和藝術品、水上飛機機庫和船庫、檔案和范德堡環球航行的攝影紀錄及他的旅行書籍；還有陳列蝴蝶、鳥類、貝殼、哺乳動物、魚類等海洋和自然歷史標本的海洋博物館，以及民族物品收藏，包括槍械和劍、船模型、歐洲、亞洲和非洲的物品等。

海洋博物館魚類館展示范德堡收集的海洋標本。(記者朱蕾/攝影)

范德堡博物館內的一處花園美景。(記者朱蕾/攝影)

博物館的兩大特色是自然歷史展品和家庭私人生活區。自然歷史展品展示了范德堡在旅行中收集的標本，有來自加拉帕戈斯群島(Galápagos Islands)、亞洲、非洲、地中海、大西洋和加勒比海的標本；遊客可以看到1935年在火島附近捕獲的32呎長的鯨鯊，這是世界上最大的魚類標本剝制，以及許多展示亞洲、非洲和太平洋地區文物的野生動物立體模型和民族文化收藏品。

范德堡莊園內的美景。(記者朱蕾/攝影)

這裡曾是靠海的圓形泳池，如今成為婚禮舉辦地。(記者朱蕾/攝影)

富豪家庭生活區 打卡熱點

莊園內的家庭私人生活區是幾乎每名到訪的遊客都要重點打卡的地方；這部分與范德堡和他的家人住在這裡時完全一樣，遊客可一窺爵士時代黃金海岸家庭的富裕生活，欣賞北港灣的壯麗全景。

於1971年開放的天文館，其所在地曾是范德堡的網球場，經過2013年的大規模翻新，現在擁有世界上最先進的星體投影系統之一。遊客可以享受到銀河系最遠距離的互動之旅，或者在後院上方的星空中進行快速短途旅行；還可參加天文館表演，與天文學家一起探索星球。

一哩長自然小徑 今夏開放

莊園內還有范德堡改造的一哩長自然小徑(Nature Trail)，預計於今夏開放，從這條小徑可以欣賞到范德堡花園以及船屋和廣闊水域的美景。寬闊的綠色草坪曾經是范德堡的高爾夫球場，遊客可在草坪上野餐，享受輕鬆愜意。

教育也是這座博物館的主要使命，舉辦的很多展覽和節目主題大多集中在長島的黃金海岸時代；並致力於實現范德堡的希望：他的海洋、自然歷史和民族文化收藏促進對生命、其他文化和科學知識的奇妙多樣性的欣賞和理解。

感受歷史之旅 像闖入仙境

每到夏季，這裡都舉辦為期一周的博物館「感受歷史之旅」(Living History Tours)，工作人員身著戲服，利用從范德堡的個人日記和歷史檔案中收集到的有關其他業主和工人的信息來演出，重現黃金海岸時代的社會名流場景。

這座擁有宅邸、公園、自然歷史博物館和天文館如此獨特組合的博物館，頗受長島乃至大紐約地區家庭歡迎；特別是新冠疫情期間，這裡重開後，成為很多尚未打算遠途旅行的民眾的周末休閒、娛樂之地；碧海藍天、綠草如茵、錯落有致的花園、花朵狀的噴泉池、歐洲風格城堡般的建築，宛如闖入了人間仙境。

●博物館參觀資訊

地址：紐約長島蘇福克郡森特波特小頸路180號(180 Little Neck Road, Centerport, NY)。

開放時間：目前為周六和周日上午11時至下午4時；6月26日(周六)起，增加到周四至周日上午11時至下午4時；無需預約。

購票：門口購票，成人10元，老人和學生9元，12歲以下兒童7元，兩歲以下幼童及軍人免費。

博物館更多信息可至網站vanderbiltmuseum.org/查詢。