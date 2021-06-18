7、8大道改單行道 閉門公聽惹怒華人

市交通局17日舉辦線上會議，向社區諮詢委員會介紹布碌崙7、8大道改為單行道的最新進展，但拒絕讓公眾連線參與。(會議視頻截圖)

市交通局(DOT)17日就布碌崙(布魯克林)7、8大道 改為單行道舉行線上會議，向「社區諮詢委員會」(Community Advisory Board)介紹更新進展，提供視頻連結後又拒絕讓公眾參與，引起華人 不滿，訂於21日(周一)舉行兩場示威活動，要求當局公平、透明地與社區溝通。

根據市府公布的計畫，要把7、8大道改為單行道，並從兩個車道減少至一個車道，增建單車專用道、擴建人行道、減少公車站；同時取消約200個停車格，在側街上住宅門前設立更多的收費咪錶停車位等，遭當地商家和居民強烈反對

在17日的線上會議中，交通局專員向數名社區諮詢委員會成員、州眾議員白彼得(Peter Abbate)報告最新進展，其他華裔民眾登錄時卻遭拒絕，原本在線的媒體連線幾分鐘後也被移除；在白彼得當場憤怒詢問下，當局專員布魯遜(Chris Brunson)表示該會議為閉門會議，將擇日舉行公眾論壇。

布魯遜表示，14日舉行的首次公眾論壇，因翻譯服務出現問題，整個會議並不流暢，但他們依然聽取了不少反饋，下次論壇中會與市府合作，使用更加專業的翻譯服務；另一位專員史魯德(Ben Schwed)講解最新的數據調查，因8大道交通事故多，改為單行道後有望改善。

該計畫引起大量華人的關心，不少人想要連線進入會議時發現沒有權限，直罵當局又在黑箱操作，故意將公眾排除在會議之外。

美國 亞裔社團聯合總會會長陳善莊表示，當局設立的「社區諮詢委員會」不能代表整個7、8大道多數民眾，也不能代表社區作出決定；更令人憤怒的是，當局提供會議鏈接後又撤回，不能容忍他們這樣不尊重社區。

白彼得表示，當日會議再次證明當局忽視社區的聲音，無法再坐視不理，將於21日中午12時，在7大道交66街示威抗議；亞總會則訂於21日下午1時在市交通局樓前舉行示威，呼籲民眾積極參與，地址是曼哈頓Water街55號。