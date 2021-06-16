一站式服務 皇后區移民服務中心啟用

區長理查茲(右二)與孟昭文、顧雅明等人，共同宣布皇后區移民服務中心啟用。(記者牟蘭／攝影)

皇后區 首個移民服務中心(Immigrant Welcome Center)15日在丘園(Kew Gardens)啟用，區長理查茲(Donovan Richards)攜手國會眾議員孟昭文、州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)和市議員顧雅明到場支持，表示該中心將為移民提供申請住房、食物與公民等一站式服務，工作人員會說中文與西班牙語，民眾可預約前往移民中心諮詢。

理查茲表示，每天有成千上萬移民家庭 在皇后區展開新生活，被譽為「世界之區」(The World's Borough)。紐約市有300萬移民，其中超過三分之一住在皇后區，區內240萬居民中有近50%的人出生在國外，移民服務中心將最大程度為居民提供資源；他說他的父親是一名牙買加移民，2019年才成為公民，移民生活中曾面臨很多挑戰。

九歲移民美國 的克魯茲，當過多年無證移民，成長經歷促使他與理查茲共同倡議開放這個移民中心；她說，皇后區移民服務中心是紐約州首個政府成立的移民相關的服務機構，可謂移民生活帶來便利。

孟昭文表示，疫情爆發後，許多移民，尤其是亞裔被他人質疑不屬於美國，導致一些民眾產生自我懷疑；她說，移民服務中心將解答剛到美國民眾遇到的問題，並伸出援手、幫他們實現美國夢。

顧雅明表示，法拉盛是全市亞裔最多的地區，大部分人是移民；他說，因不諳英文，不了解法律，許多符合要求的民眾錯過了申請基本福利的機會，他期盼移民中心解決移民遇到的難題，幫助他們提高生活質量，「移民服務中心就是『一條龍』服務中心」。

移民服務中心目前有兩位全職員工，在英文以外，會說流利的中文與西班牙語，可幫助求助者聯繫法律援助，或轉介給社區組織及市府機構。

該中心位於皇后區區公所214室，地址為皇后大道120-55號，開放時間為周一至周五上午9時到下午5時，目前面對面服務只接受提前預約，可致電(718)286-0644或發送電郵至[email protected]。