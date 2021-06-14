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「匯流計畫」舞蹈節 以舞劇呈現陳果仁事件

記者洪群超／紐約報導
曾珮琪的作品「UNNOTICED」以陳果仁事件為藍本。（曾珮琪提供）
曾珮琪的作品「UNNOTICED」以陳果仁事件為藍本。（曾珮琪提供）

法拉盛文藝中心與陳乃霓舞蹈團合作的「匯流計畫」舞蹈節11日晚舉辦，並通過YouTube頻道線上播出；舞蹈節呈現了六位亞裔舞蹈家的近作，反映不同亞裔世代的觀點及才華；其中，華裔舞蹈家曾珮琪(Fiona Tsang)的作品「UNNOTICED」，以華裔陳果仁遇害事件，講述亞裔美國人的歷史與觀點，在美國仍處邊緣地帶的現狀。

陳乃霓舞蹈團掌舵人陳乃霓表示，「匯流計畫今年收到的作品都非常優秀，其中許多編舞家的作品反映了線上展演的特性；四位專業的評審團欣見越來越多的亞美裔舞蹈家在這個領域的努力和嘗試」；法拉盛文藝中心的華人社區發展主任鄧雅云則表示，「法拉盛文藝中心榮幸提供展演作品的舞台及空間的方式，來促進藝術創作的對話，來提高亞舞蹈家及其觀點在這個領域的能見度，並支持他們的創作。」

當晚登場的六個現代舞作品，創作者所受的舞蹈訓練不僅多元，背景也各不相同，包括來自韓國、台灣的第一代移民、在美國出生成長的亞裔、及被美國家庭收養的亞裔後代；其中包括Julia Foti嘗試表現社會期許和自我認同的落差的作品「母老虎 」(Tigress)，熊婕(Chieh Hsiung)探索身處異鄉孤獨的作品「Lost in translation」，鄭宇文(Peter Cheng)的作品「LÚTALICA WANDERER」 ，韓裔金世鎔(Seyong Kim) 的「Incomplete Journey」，Maya Lam的作品「V/NISH」。

其中，曾珮琪的作品「UNNOTICED」以震驚全美、並引發全國性亞裔抗議示威的陳果仁事件為藍本，帶出亞美裔歷史和觀點在美國仍處於邊緣地帶的現狀。

1982年發生的因當時仇日氛圍下，作為華裔的陳果仁被白人當成日本人毆打致死案，是全美亞裔民權運動的引爆點，也促進「亞裔美國人」這一名詞的出爐；在如今新一輪反亞裔仇恨犯罪突起的現狀下，曾珮琪以該事件為契機，用舞蹈展現了亞裔美國人在美國歷史中仍然缺乏應有地位，在美國的媒體、對話中，也仍無一席之地的情況，呼籲亞裔社區團結一致，講出現實的真相。

全場演出，可至網址：https://youtu.be/Sfm4gL-Ewl0觀賞。

曾珮琪的作品「UNNOTICED」以陳果仁事件為藍本。（曾珮琪提供）
曾珮琪的作品「UNNOTICED」以陳果仁事件為藍本。（曾珮琪提供）

亞裔 美國 法拉盛

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