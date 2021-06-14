功夫喜劇「中國城製造」 講述華埠故事

動作喜劇「中國城製造」勿街辦發布會。(記者張晨/攝影)

為了振興曼哈頓華埠 社區的經濟發展，美中文化產業中心(A&C Culture Center)與坦布里視覺媒體公司(Tambuli Media and Vision Films)12日在勿街的紐約中華公所前，舉行以華埠為背景的電影 「中國城製造」(Made in Chinatown)發布會，希望藉由電影，歡迎更多人來華埠。

影音來源：記者張晨

該部以唐人街遇到小義大利 的功夫喜劇電影，取景雖在費城，但取材和背景是曼哈頓華埠，以巧妙的喜劇手法展現亞裔移民的經歷以及被貼上的一系列刻板標籤。

電影講述主人公周文尼發現自己無意間捲入了兩個愛情故事之中，藉助黑幫電影「教父」(Godfather)和「好傢伙」(Goodfellas)中的中華文化和義大利文化，幻想自己心中的義大利夢中情人和完美的中國鄰家女孩愛情故事。

美中文化產業中心主席梁錦正表示，去年疫情下華埠的經濟受到了嚴重的打擊，作為社區非營利組織，中心長期致力於美中文化藝術交流，推廣優秀的傳統文化，該電影將華埠再次送上螢幕，隨著疫情的轉暖，相信會將更多人帶回華埠。

坦布里視覺媒體公司總裁馬威利(Mark V. Wiley)作為該片的執行製片人和編劇，表示自己是42年功夫發燒友，更是傳統中醫針灸的研習者，此次能和真正的「華埠人」共同創作，備感榮幸。

導演塞繆爾(Robert Samuels)則是一位熱愛武術和香港電影的武術指導，他表示，對武術的了解和熱情，曾給香港動作影星洪金寶留下了深刻的印象，也曾在洪金寶的指導下在香港接受電影導演等一系列培訓。

他表示，除了武打演員，電影還請到了不少華人客串演出，都是生活在美東的華人，但都身懷「真功夫」。