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攝影正義 珠江辦懷念李揚國聯展

記者金春香／紐約報導
「懷念李揚國攝影群展」在珠江百貨開幕，圖為吳子雲(左)和鄺瑛瑛。(記者金春香／攝影)
「懷念李揚國攝影群展」在珠江百貨開幕，圖為吳子雲(左)和鄺瑛瑛。(記者金春香／攝影)

華裔攝影李揚國(Corky Lee)感染新冠去世近半年，人們在眾多亞裔和維權相關活動上再也見不到他的身影，但大家對他的思念並沒有減少，珠江百貨11日起在蘇活區(SoHo)新旗艦店推出首展「懷念李揚國攝影群展」(Corky Lee on My Mind: A Photographic Tribute)，通過21名攝影師的作品，多角度展現李揚國從1970年代開始的攝影人生，重現他在亞裔歷史上的重要角色。

「懷念李揚國攝影群展」在珠江百貨開幕。（記者金春香／攝影）
「懷念李揚國攝影群展」在珠江百貨開幕。（記者金春香／攝影）

策展人吳子雲表示，此展籌備數月，邀請的攝影師也從最初的幾人增至20多人，每個人展出的作品，都從不同方面訴說李揚國的人生，展現他「讓看不見的看得見，見證歷史，關注政治，也同樣關注一般人日常」的「攝影正義」(Photographic Justice)。

「懷念李揚國攝影群展」在珠江百貨開幕。（記者金春香／攝影）
「懷念李揚國攝影群展」在珠江百貨開幕。（記者金春香／攝影）

珠江百貨總裁鄺瑛瑛表示，珠江百貨2016年從原址遷至翠貝卡(Tribeca)時成立藝廊，李揚國在該藝廊舉辦首展「我心中的美國華裔」(Chinese American on My Mind)，藝廊在他的引領下，匯集亞裔社區眾多不同觀點、故事和經歷，無形中給社區帶來正面能量，他多年來從未停止支持藝術家，並鼓勵和指導很多朋友參展，本次群展的名稱，也是呼應李揚國當年首展的名稱。

「懷念李揚國攝影群展」在珠江百貨開幕，專門設有照片牆，民眾可攜帶與李揚國的合影或...
「懷念李揚國攝影群展」在珠江百貨開幕，專門設有照片牆，民眾可攜帶與李揚國的合影或相關照片前往，貼在牆上。(記者金春香／攝影)

李揚國於1971年開啟攝影生涯，同年珠江百貨成立，李揚國和珠江的創辦人程明怡和朱敬業夫婦都是社區的活躍人士，「地下工作坊」(Basement Workshop)是他們首創的聚會場所，在攝影師項斯耀(Bob Hsiang)的作品中，能看到1970年代年輕的李揚國，也能看到珠江百貨最初店面的身影。

吳子雲說，每一幅照片，無論李揚國在不在裡面，都與他有千絲萬縷，都講述著與他相關的故事，其中幾幅吳智偉(Wai Ng)拍攝的空曠華埠照片，背後的寓意就是，李揚國在世時，他總是在華埠的每一個角落，如今他不在了，華埠的街道都隨之空了。

展出至8月29日，開放時間為上午11時至晚7時，地點在百老匯452號(452 Broadway)。

「懷念李揚國攝影群展」在珠江百貨開幕。（記者金春香／攝影）
「懷念李揚國攝影群展」在珠江百貨開幕。（記者金春香／攝影）

李揚國 攝影 華埠

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