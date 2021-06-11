媲美歐洲 紐約長島酒莊 初夏品酒好去處

詹姆斯波特酒莊室外環境寬敞舒適，室內也依然在嚴格的遵循社交距離規範。(記者張晨/攝影)

說到葡萄酒，人們第一個想起的必是加州，即使酒國老將，說到紐約州 的酒莊好像也有點陌生；其實，紐約州是全美第三大葡萄酒產區，看似剛開始在世界葡萄酒地圖上展露頭角，但早在400年前荷蘭人定居在此就開始種植葡萄了，近幾年的發展更不容小覷，其中長島 地區不少酒莊別具特色。

大西洋送來和煦的午後微風，即使是夏季也溫度適宜、天氣涼爽，每年有2400至2800小時的充足日照；土壤成分主要是海岸堆積的石子，上舖一層沙質浮土，長島的緯度與義大利中部相當，但在氣候上更像歐洲的勃艮第、香檳區，在土壤上則更像法國的波爾多。

37年前，整個長島只有19個葡萄園，如今已達300多個，主要集中在北福克(North Fork)，初夏時分，不妨到此地四家酒莊品酒，挑選幾瓶美酒，斟滿您餐桌上所有的酒杯。

詹姆斯波特酒莊是長島地區最早建立的酒莊之一。(記者張晨/攝影)

長島最老酒莊—詹姆斯波特 酒莊

詹姆斯波特酒莊(Jamesport Vineyards)建立於1981年，是長島地區最早建立的酒莊之一，為古爾樂家族(Goerler Family)所有，最初是一片農場，在1981年，羅訥德·古爾樂(Ronald B. Goerler)和妻子安·瑪麗(Ann Marie)買下了這片土地，並且嘗試種植葡萄。

詹姆斯波特酒莊優雅舒適的環境，即使在工作日酒客也絡繹不絕。(記者張晨/攝影)

由於這裡夏季涼爽的海風和秋季溫暖的氣候，使得葡萄能夠達到最佳的成熟度，在試種成功後，古爾樂夫婦在1986年決定建立酒莊。

得益於與歐洲相似的氣候和緯度，詹姆斯波特酒莊種植了很多美國本土比較稀有的歐洲葡萄品種。(記者張晨/攝影)

詹姆斯波特酒莊占地面積約為60英畝，其中三分之二都用來栽培葡萄。(記者張晨/攝影)

詹姆斯波特酒莊如今由古爾樂家族的三代人共同經營，年產量約4000箱，酒莊占地約60英畝，其中三分之二土地用來栽培葡萄，得益於與歐洲相似的氣候和緯度，這裡種植了很多美國本土比較稀有的歐洲葡萄品種。

詹姆斯波特酒莊的木火現烤披薩是招牌。(記者張晨/攝影)

值得一提的是，這裡除了品酒，木火(Wood-fired Oven)現烤的披薩也大受歡迎，於2019年全新開張，更是北福克的第一家，最獲好評的松露披薩「Fun Guy」，手工擀製的薄底麵皮上鋪著木烤的蘑菇、義大利乾酪、新鮮煙熏的馬蘇里拉奶酪和迷迭香，口味清淡豐滿；菜單上還有一些前菜，如用海鹽片、檸檬皮、香草和橄欖油煨製的青椒，也是佐酒聖品。

詹姆斯波特酒莊的起司拼盤均來自當地供應商，食材新鮮是爲佐酒佳品。(記者張晨/攝影)

詹姆斯波特酒莊的波爾多風格混釀和霞多麗，適合長時間保存，最受歡迎。(記者張晨/攝影)

★推薦酒品：

2017 Melange de Trois 波爾多風格混釀

2019 Saddleback 霞多麗

Sparkling Pointe作為美東唯一一家生產起泡酒的酒莊更是把釀造做到了極致。(記者張晨/攝影)

起泡酒之最—Sparkling Pointe酒莊

「如果不是起泡酒，就不用喝了!」(If it's not sparkling, what's the pointe.)這是酒莊所有人羅西基(Rosicki)夫婦在建立酒莊時發下的豪語，同為律師的二人在紐約相識相戀，秉承對起泡酒的熱愛，買下這塊葡萄園一起實現浪漫的夢想。

Sparkling Pointe被酒客認為是「香檳區以外最好的起泡酒。」(記者張晨/攝影)

Sparkling Pointe作為美東唯一生產起泡酒的酒莊，更是把釀造做到了極致，被酒客認為是「香檳區以外最好的起泡酒」；釀酒師馬丁(Gilles Martin)出生在法國香檳區，採用傳統釀製方法，也就是香檳法 (Méthode Champenoise)，這種方式釀造起泡酒，過程更複雜昂貴。

非香檳法釀製的酒在二次發酵時，統一集中在大缸裡發酵；唯獨香檳法製作的起泡酒，二次發酵裝瓶後單獨在瓶子裡進行；這樣做出的酒，不論香味還是口感，層次都更豐富。

許多酒客問馬丁，在香檳地區外，真能釀出媲美香檳的起泡酒麼？他笑著回答：「當然可以，不過香檳區的人可是不會承認的。」這個長在香檳區、落腳在長島的釀酒師，在自己的酒中混入了舊世界的優雅與規則，新世界的冒險和創新。

2016年的Blanc de Blancs白中白是Sparkling Pointe酒莊最受歡迎的酒品之一。(記者張晨/攝影)

★推薦酒品：

2016 Blanc de Blancs白中白

馬卡里是北福克地區一家典型的由家族三代經營的酒莊。(馬卡里酒莊提供)

三代人的釀酒夢——馬卡里酒莊

馬卡里酒莊(Macari Vineyards)是北福克地區一家典型的由家族三代經營的酒莊，早在美國禁酒令時期，痴迷釀酒的老約瑟夫·馬卡里(Joseph Macari)就和他的父親、祖父，一起在皇后區可樂娜家中的地下室手工釀酒，賣給鄰居朋友。

不同於其他酒莊，這裡有一半以上的土地都是農場—德州長角牛、西班牙山羊和西西里驢都是這裡的長期住戶；酒莊的創始人小約瑟夫提倡生物動力學，利用動物的排泄物製作堆肥，使用不含任何化學物的堆肥就能夠提高土壤質量，進一步提高葡萄品質。

馬卡里酒莊有兩個品酒室，空間很大，但如果多於六人，最好事先預約。但這裡沒有菜單，也沒有美食搭配推薦，更禁止外帶，只有一些袋裝的食物供購買，但芝士、肉類種類齊全。

長相思是馬卡里最暢銷的酒品之一。(馬卡里酒莊提供)

★推薦酒品：

2015 Sauvignon Blanc長相思

2011 Block E Riesling雷司令

帕默酒莊在疫情前活動非常豐富，目前雖未全部恢復但也在逐步推進。(帕默酒莊提供)

長島最佳休閒酒莊—帕默酒莊

帕默酒莊(Palmer Vineyards)的創始人羅伯特·帕默(Robert Palmer)，是北福克地區種植葡萄的最早開拓者之一；在成為酒莊所有人之前，他曾是1970年代一家廣告公司的CEO，開拓精神造就了帕默喜愛挑戰小眾品種的特色。

該酒莊的西班牙釀酒師馬丁(Miguel Martin)與這裡有著契合的靈魂，在智利、澳洲和加州工作了一圈後來到長島，他說，「因為這裡特別鼓勵試驗不尋常的東西。」

帕默酒莊是長島第一個種植西班牙葡萄品種阿爾巴利諾的酒莊。(帕默酒莊提供)

除了種植長島最常見的梅洛和霞多麗，馬丁成為長島第一個種植西班牙葡萄品種阿爾巴利諾(Albarino)的人；這種在加利西亞種植的獨特葡萄品種，因為芳香四溢，品質特別出眾，用它釀成的酒潛力巨大；它也是在西班牙所有的白葡萄品種中，最早一批用於釀製單品酒並出現在酒標上的葡萄。

馬丁表示，他釀酒的背後沒什麼祕密或者技巧可言，「最重要的是你很享受葡萄酒」；這個從小生長在馬德里、文化中有著強調著「美食與酒不能分開」的釀酒師，因為這種「享受」，樂此不疲地接受挑戰，在長島培育著獨特品種。

★推薦酒品：

2015 Albarino