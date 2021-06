媲美歐洲 紐約長島酒莊 初夏品酒好去處

詹姆斯波特酒莊室外環境寬敞舒適,室內也依然在嚴格的遵循社交距離規範。(記者張晨/攝影)

說到葡萄酒,人們第一個想起的必是加州,即使酒國老將,說到紐約州 的酒莊好像也有點陌生;其實,紐約州是全美第三大葡萄酒產區,看似剛開始在世界葡萄酒地圖上展露頭角,但早在400年前荷蘭人定居在此就開始種植葡萄了,近幾年的發展更不容小覷,其中長島 地區不少酒莊別具特色。

大西洋送來和煦的午後微風,即使是夏季也溫度適宜、天氣涼爽,每年有2400至2800小時的充足日照;土壤成分主要是海岸堆積的石子,上舖一層沙質浮土,長島的緯度與義大利中部相當,但在氣候上更像歐洲的勃艮第、香檳區,在土壤上則更像法國的波爾多。

37年前,整個長島只有19個葡萄園,如今已達300多個,主要集中在北福克(North Fork),初夏時分,不妨到此地四家酒莊品酒,挑選幾瓶美酒,斟滿您餐桌上所有的酒杯。

詹姆斯波特酒莊是長島地區最早建立的酒莊之一。(記者張晨/攝影)

長島最老酒莊—詹姆斯波特 酒莊

詹姆斯波特酒莊(Jamesport Vineyards)建立於1981年,是長島地區最早建立的酒莊之一,為古爾樂家族(Goerler Family)所有,最初是一片農場,在1981年,羅訥德·古爾樂(Ronald B. Goerler)和妻子安·瑪麗(Ann Marie)買下了這片土地,並且嘗試種植葡萄。

詹姆斯波特酒莊優雅舒適的環境,即使在工作日酒客也絡繹不絕。(記者張晨/攝影)

由於這裡夏季涼爽的海風和秋季溫暖的氣候,使得葡萄能夠達到最佳的成熟度,在試種成功後,古爾樂夫婦在1986年決定建立酒莊。

得益於與歐洲相似的氣候和緯度,詹姆斯波特酒莊種植了很多美國本土比較稀有的歐洲葡萄品種。(記者張晨/攝影)

詹姆斯波特酒莊占地面積約為60英畝,其中三分之二都用來栽培葡萄。(記者張晨/攝影)

詹姆斯波特酒莊如今由古爾樂家族的三代人共同經營,年產量約4000箱,酒莊占地約60英畝,其中三分之二土地用來栽培葡萄,得益於與歐洲相似的氣候和緯度,這裡種植了很多美國本土比較稀有的歐洲葡萄品種。

詹姆斯波特酒莊的木火現烤披薩是招牌。(記者張晨/攝影)

值得一提的是,這裡除了品酒,木火(Wood-fired Oven)現烤的披薩也大受歡迎,於2019年全新開張,更是北福克的第一家,最獲好評的松露披薩「Fun Guy」,手工擀製的薄底麵皮上鋪著木烤的蘑菇、義大利乾酪、新鮮煙熏的馬蘇里拉奶酪和迷迭香,口味清淡豐滿;菜單上還有一些前菜,如用海鹽片、檸檬皮、香草和橄欖油煨製的青椒,也是佐酒聖品。

詹姆斯波特酒莊的起司拼盤均來自當地供應商,食材新鮮是爲佐酒佳品。(記者張晨/攝影)

詹姆斯波特酒莊的波爾多風格混釀和霞多麗,適合長時間保存,最受歡迎。(記者張晨/攝影)

★推薦酒品:

2017 Melange de Trois 波爾多風格混釀

2019 Saddleback 霞多麗

Sparkling Pointe作為美東唯一一家生產起泡酒的酒莊更是把釀造做到了極致。(記者張晨/攝影)

起泡酒之最—Sparkling Pointe酒莊

「如果不是起泡酒,就不用喝了!」(If it's not sparkling, what's the pointe.)這是酒莊所有人羅西基(Rosicki)夫婦在建立酒莊時發下的豪語,同為律師的二人在紐約相識相戀,秉承對起泡酒的熱愛,買下這塊葡萄園一起實現浪漫的夢想。

Sparkling Pointe被酒客認為是「香檳區以外最好的起泡酒。」(記者張晨/攝影)

Sparkling Pointe作為美東唯一生產起泡酒的酒莊,更是把釀造做到了極致,被酒客認為是「香檳區以外最好的起泡酒」;釀酒師馬丁(Gilles Martin)出生在法國香檳區,採用傳統釀製方法,也就是香檳法 (Méthode Champenoise),這種方式釀造起泡酒,過程更複雜昂貴。

非香檳法釀製的酒在二次發酵時,統一集中在大缸裡發酵;唯獨香檳法製作的起泡酒,二次發酵裝瓶後單獨在瓶子裡進行;這樣做出的酒,不論香味還是口感,層次都更豐富。

許多酒客問馬丁,在香檳地區外,真能釀出媲美香檳的起泡酒麼?他笑著回答:「當然可以,不過香檳區的人可是不會承認的。」這個長在香檳區、落腳在長島的釀酒師,在自己的酒中混入了舊世界的優雅與規則,新世界的冒險和創新。

2016年的Blanc de Blancs白中白是Sparkling Pointe酒莊最受歡迎的酒品之一。(記者張晨/攝影)

★推薦酒品:

2016 Blanc de Blancs白中白

馬卡里是北福克地區一家典型的由家族三代經營的酒莊。(馬卡里酒莊提供)

三代人的釀酒夢——馬卡里酒莊

馬卡里酒莊(Macari Vineyards)是北福克地區一家典型的由家族三代經營的酒莊,早在美國禁酒令時期,痴迷釀酒的老約瑟夫·馬卡里(Joseph Macari)就和他的父親、祖父,一起在皇后區可樂娜家中的地下室手工釀酒,賣給鄰居朋友。

不同於其他酒莊,這裡有一半以上的土地都是農場—德州長角牛、西班牙山羊和西西里驢都是這裡的長期住戶;酒莊的創始人小約瑟夫提倡生物動力學,利用動物的排泄物製作堆肥,使用不含任何化學物的堆肥就能夠提高土壤質量,進一步提高葡萄品質。

馬卡里酒莊有兩個品酒室,空間很大,但如果多於六人,最好事先預約。但這裡沒有菜單,也沒有美食搭配推薦,更禁止外帶,只有一些袋裝的食物供購買,但芝士、肉類種類齊全。

長相思是馬卡里最暢銷的酒品之一。(馬卡里酒莊提供)

★推薦酒品:

2015 Sauvignon Blanc長相思

2011 Block E Riesling雷司令

帕默酒莊在疫情前活動非常豐富,目前雖未全部恢復但也在逐步推進。(帕默酒莊提供)

長島最佳休閒酒莊—帕默酒莊

帕默酒莊(Palmer Vineyards)的創始人羅伯特·帕默(Robert Palmer),是北福克地區種植葡萄的最早開拓者之一;在成為酒莊所有人之前,他曾是1970年代一家廣告公司的CEO,開拓精神造就了帕默喜愛挑戰小眾品種的特色。

該酒莊的西班牙釀酒師馬丁(Miguel Martin)與這裡有著契合的靈魂,在智利、澳洲和加州工作了一圈後來到長島,他說,「因為這裡特別鼓勵試驗不尋常的東西。」

帕默酒莊是長島第一個種植西班牙葡萄品種阿爾巴利諾的酒莊。(帕默酒莊提供)

除了種植長島最常見的梅洛和霞多麗,馬丁成為長島第一個種植西班牙葡萄品種阿爾巴利諾(Albarino)的人;這種在加利西亞種植的獨特葡萄品種,因為芳香四溢,品質特別出眾,用它釀成的酒潛力巨大;它也是在西班牙所有的白葡萄品種中,最早一批用於釀製單品酒並出現在酒標上的葡萄。

馬丁表示,他釀酒的背後沒什麼祕密或者技巧可言,「最重要的是你很享受葡萄酒」;這個從小生長在馬德里、文化中有著強調著「美食與酒不能分開」的釀酒師,因為這種「享受」,樂此不疲地接受挑戰,在長島培育著獨特品種。

★推薦酒品:

2015 Albarino