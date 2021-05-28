公共泳池、水上樂園、海灘重開 還你清涼一夏

康尼島沙灘往年都吸引大量戲水人潮。(美聯社)

疫情在疫苗作用下逐漸好轉，紐約市 日前宣布公共泳池與海灘也將在炎炎夏日逐漸開放，加上最新建成的新澤西州「美國夢」商場內北美最大的室內水上樂園 ，相信今年夏日對紐約客來說，將充滿歡樂與涼爽。

紐約市全市五區的53個戶外公共泳池除了五個仍在維修外，其餘48個將從6月26日起重開，室外游泳 開放時間和往年一樣，每日上午11時至下午3時及下午4時至晚7時；但室內泳池何時開放仍未決定。

免費室外泳池 消暑好選擇

隨著室外泳池的開放，今年夏日民眾仍可享受游泳帶來的歡樂；全市擁有大量的免費室外泳池，例如布朗士的「Crotona Pool」和「Haffen Pool」，皇后區長島市的「Astoria Park Pool」和艾姆赫斯特(Elmhurst)的「Fisher Pool」，史泰登島的「Lyons Pool」和「Tottenville Pool」，曼哈頓的「Hamilton Fish Pool」、「Jackie Robinson Pool」和「Marcus Garvey Pool」，以及布碌崙的「日落公園泳池」（Sunset Park Pool)、「Betsy Head Pool」以及「Kosciuszko Pool」。

位於布朗士的「The Floating Pool」修建在一艘大船上。（圖片取自公園局網站）

各種室外泳池還民眾一個涼爽夏日。（圖片取自+Pool網站）

其中長島市的「Astoria Park Pool」位於23Drive交19街，是紐約市最大的游泳池，能容納2178人，附近還游風景秀麗的Bohemian Hall Beer Garden公園；而「日落公園泳池」位於華裔集居的布碌崙8大道附近，每年都是當地華裔最愛前往的泳池之一。

紐約布朗士Viele Ave.與Tiffany St交接處還擁有一個非常特殊的游泳池名為「The Floating Pool」，該泳池修建在一艘大船上，幾年前曾停留在布碌崙為當地居民服務過，之後來到布朗士的Barretto Point公園內；該泳池擁有七條泳道，面積達82英尺，每天上午11時到晚間7時開放；過去還會提供不少免費的游泳課程，此前在布碌崙開放的時候，甚至出現民眾凌晨3時就前往排隊的情況，由此可見民眾對該泳池的喜愛。

●更多紐約市公共免費泳池信息，可查詢：https://www.nycgovparks.org/facilities/outdoor-pools。

公共海灘 國殤日周末迎賓

此外全市五區的公共海灘將如約在國殤日(Memorial Day)長周末開放，包括布碌崙(布魯克林)康尼島海灘、皇后區洛克威海灘等全市總長14哩的海灘，並有救生員從上午10時至下午6時在場執勤，但為安全起見，目前仍禁止民眾下海游泳。

紐約市五區公共海灘國殤日長周末對外開放。(本報檔案照)

夢工場水上樂園 人造海浪

除了泳池外，水上樂園也是夏日不錯的消暑場所，其中疫情期間才修建好的位於新澤西州East Rutherford的「美國夢」(American Dream)商場，不僅耗資50億元享有全美第一大商場美譽，室內也包括多個遊樂中心；其中「夢工場水上樂園」是北美最大的室內水上樂園，適合所有年紀的民眾前往，在內還有一個全球最大的人造海浪泳池，以及最大的水上滑梯。

美國夢商場內設立的「夢工場水上樂園」是北美最大的室內水上樂園。（圖片取自美國夢臉書）

美國夢商場內設立的「夢工場水上樂園」是北美最大的室內水上樂園。（圖片取自美國夢臉書）

「夢工場水上樂園」是北美最大的室內水上樂園。（圖片取自美國夢臉書）

水上公園酒店 歡度小周末

如果民眾喜愛水上娛樂，也想擁有一個短期休閒假期，紐約周邊不少水上公園主題的酒店也是很好的選擇，其中大灰狼木屋水上樂園酒店(Great Wolf Lodge Water Park)位於賓州，距離紐約開車僅1小時30分車程。

選擇入住的民眾不僅可以享受酒店提供的各種遊戲、室外活動、美食，也能暢通無阻暢玩酒店內室內與室外結合的水上樂園；此外酒店內還設立有小型夜光高爾夫球場、電子遊戲廳等，相信一家老小都能享受歡樂時光。

不過因疫情仍在，市府要求去海灘和泳池的民眾嚴格遵守現場工作人員指示及張貼的防疫準則，譬如在海灘上需維持六呎社交距離，戴口罩等，各個室內水上遊樂場與酒店也擁有各自的防疫規定。