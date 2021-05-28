東河十字型水上泳池 紐約市府同意興建

紐約東河泳池計畫最終被市府通過，預計將在曼哈頓下城修建一座十字型泳池。（圖片取自+Pool網站）

一直備受爭議的東河泳池，市府終於開了綠燈同意興建，這個漂浮在河流中的巨大十字型泳池建成之後，紐約 客就可以悠游在淨化過的天然河流水之中。

東河泳池為「泳池之友」(Friends of +Pool)的非營利組織，透過開發商、工程師和環境專家組成的聯盟，在2017年制定計畫並提交給市府審核。

根據「泳池之友」委託製作公司「PlayLab Inc.」和建築工作室「Family New York」制定的計畫，預計構建該泳池的費用為2500萬元；但因泳池需要每天過濾50萬加侖的污染河水才能創造蔚藍泳池，難度極大，導致該計畫一直被擱置。

過去幾年裡，泳池倡導個人與機構針對該東河泳池進行不少推動與說明，發起眾籌、還拍攝了影片詳細講解該泳池的意義。

影片回顧了1900年代紐約河邊就有類似的漂浮泳池，是當時紐約客的休閒娛樂；「泳池之友」正式希望能重新20世紀初期的美好風情，讓大眾不用大老遠跑去海邊，也不用花錢前往人工泳池。

苦等之下，市府日前已經最終同意修建，根據公布的計畫該泳池將修建在曼哈頓 下東城的曼哈頓大橋以北的位置，為一個十字型，並畫分為兒童區、成人區、水上運動區及休閒區。

該游泳 池的水將會全部來自東河，抽出後經由過濾隔走細菌和污染物，以達至安全和可游泳的程度；「泳池之友」表示「曼哈頓是一個被水包圍的小島，但過去幾十年來人們卻無法在河中安全游泳；基於這個想法，與其嘗試清潔整條河，不如先分段給紐約人游泳的機會，再改變他們對河流的看法。」