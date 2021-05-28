東河十字型水上泳池 紐約市府同意興建
一直備受爭議的東河泳池，市府終於開了綠燈同意興建，這個漂浮在河流中的巨大十字型泳池建成之後，紐約客就可以悠游在淨化過的天然河流水之中。
東河泳池為「泳池之友」(Friends of +Pool)的非營利組織，透過開發商、工程師和環境專家組成的聯盟，在2017年制定計畫並提交給市府審核。
根據「泳池之友」委託製作公司「PlayLab Inc.」和建築工作室「Family New York」制定的計畫，預計構建該泳池的費用為2500萬元；但因泳池需要每天過濾50萬加侖的污染河水才能創造蔚藍泳池，難度極大，導致該計畫一直被擱置。
過去幾年裡，泳池倡導個人與機構針對該東河泳池進行不少推動與說明，發起眾籌、還拍攝了影片詳細講解該泳池的意義。
影片回顧了1900年代紐約河邊就有類似的漂浮泳池，是當時紐約客的休閒娛樂；「泳池之友」正式希望能重新20世紀初期的美好風情，讓大眾不用大老遠跑去海邊，也不用花錢前往人工泳池。
苦等之下，市府日前已經最終同意修建，根據公布的計畫該泳池將修建在曼哈頓下東城的曼哈頓大橋以北的位置，為一個十字型，並畫分為兒童區、成人區、水上運動區及休閒區。
該游泳池的水將會全部來自東河，抽出後經由過濾隔走細菌和污染物，以達至安全和可游泳的程度；「泳池之友」表示「曼哈頓是一個被水包圍的小島，但過去幾十年來人們卻無法在河中安全游泳；基於這個想法，與其嘗試清潔整條河，不如先分段給紐約人游泳的機會，再改變他們對河流的看法。」
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