仇亞案件恐續增 人權局：守望相助及時舉報

市人權局長馬拉里斯呼籲民眾積極舉報歧視案件。（視頻截圖）

紐約市 人權局26日表示，今年截止4月底，收到的反亞裔歧視 事件投訴已有122起，新冠肺炎相關的歧視案件也有120起，預計隨著疫後重啟加快，民眾出門、乘捷運增多，相關案件或會再出現迅速增加勢頭；該局表示，將持續在社區推動「旁觀者干預訓練」(Bystander Intervention Training)，唯有社區守望相助並及時取證、舉報，才能從根本遏止。

市人權局和市長移民事務辦公室26日舉行少數族裔和社區媒體圓桌會，推廣與亞裔社區組織合作的「旁觀者干預訓練」，並報告全市反亞裔歧視案件與新冠相關歧視案件的數據和趨勢。

人權局長馬拉里斯(Carmelyn Malalis)表示，從該局接獲的投訴和舉報數據來看，從去年新冠疫情以來，反亞裔歧視事件呈現井噴式增長；該局2019年全年僅收到31起有關反亞裔的歧視事件投訴，這一數字在2020年增加到205件；2020年全年該局則收到605件和新冠有關的歧視投訴。

馬拉里斯說，今年截至4月底，該局已收到122起反亞裔歧視事件，已超過去年全年該類事件的一半，而新冠相關歧視投訴也有120起；她表示，去年大部分時間因疫情及居家令，民眾乘坐地鐵等公共交通及外出活動很少，但反亞裔事件已出現大增，可以預見隨著紐約市重啟加速，民眾逐步恢復正常生活與外出活動，該類案件恐會有一波猛增趨勢。

不過，她也表示，雖然不願見到反亞裔歧視事件數字上升，但這也顯示民眾向人權局報告更加積極，彰顯數月來廣泛地宣傳反歧視和打擊仇恨、呼籲和教育旁觀者積極干預的項目取得成果，「我們想看到數字下降，但應該是因大家都干預、舉報，讓不法分子不敢犯案而導致案件數下降，而不是大家都不報告的表面下降。」

當日主辦方還請來與人權局合作舉辦既參加「旁觀者干預訓練」的華裔社區人士萬延海及夏William，以親身經歷表示該訓練頗有成效，了解和培養看到仇恨犯罪事件時該有的正確與有效回應；萬延海表示，該訓練最重要的是讓民眾首先有「不當旁觀者」的意識，能在確保自身安全前提下進行干預、防止事態惡化，並學會拍攝取證，便於執法部門事後辦案；如果更多民眾有該意識，不法分子就會更有顧忌而不敢下手。

人權局表示，將會持續和社區合作，繼續推廣「旁觀者干預訓練」項目，並呼籲民眾若遭遇或目擊歧視事件，立即撥打電話(212)416-0197，或登錄網頁：nyc.gov/reportdiscrimination，向該局報告。