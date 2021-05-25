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紐約市新地標斥資33億 透明電梯俯瞰曼哈頓

記者顏潔恩／紐約報導
戶外電梯「步步高升」，讓民眾腳下的視線一覽無遺。(Summit One Vanderbilt提供)
戶外電梯「步步高升」，讓民眾腳下的視線一覽無遺。(Summit One Vanderbilt提供)

耗資33億元建成的曼哈頓摩天大樓Summit One Vanderbilt，預計在10月對外開放，不僅有戶外露天吧台，還有玻璃電梯(glass elevator)、透明展覽廳(skybox)的設置，給造訪者俯瞰曼哈頓城市風景線的高端體驗。

建於曼哈頓中心地段、與中央車站(Grand Central Station)相鄰，Summit One Vanderbilt大樓高度達到1401呎；紐約市因新冠疫情現積極復甦經濟，該樓有望成為新景點，預計在10月21日對外開放。

目前已知該項目中會有一個稱作「步步高升」(Ascent)的戶外電梯，將搭乘至1210呎高，透明的玻璃廂盒讓腳下的視線一覽無遺，將給用戶帶來刺激體驗；另外稱作「懸浮」(Levitation)的透明展覽廳將在大樓的1063呎高的地方向外延伸，民眾可到這層樓俯瞰紐約市美景。

對於不太喜歡刺激冒險的人，大樓內也有戶外露天酒吧，歡迎成群結隊前來享受歡樂時光；負責這項工程的發展商SL Green首席執行長Marc Holliday說，該大樓主要為人們創造「互動性體驗」，並提供觀賞城市的最佳視野。

市旅遊局局長兼執行長迪克森(Fred Dixon)表示，該大樓將給紐約市帶來更多能量，是促進本地人和外地人旅遊的好機會；隨著紐約市旅遊業的逐步復甦，這個大樓開張的時機再好不過，相信能給造訪者一個特殊的體驗。

稱作「懸浮」的透明展覽廳將在大樓的1063呎高的地方向外延伸，民眾可到這層樓俯瞰...
稱作「懸浮」的透明展覽廳將在大樓的1063呎高的地方向外延伸，民眾可到這層樓俯瞰紐約市美景。(Summit One Vanderbilt提供)

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