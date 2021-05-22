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中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

迎接超高齡社會 長期護理計畫早準備

紐約訊
牛理財NEW理財第四期將解析長期護理計劃的需求與重要性。(主辦方提供)
牛理財NEW理財第四期將解析長期護理計劃的需求與重要性。(主辦方提供)

在人們愈來愈重視健康的情況下，人們也愈來愈長壽。而長壽的同時，也伴隨著新的話題：長期護理。究竟在美國的醫療保險中，是否有涵蓋長期護理的費用？民眾對於長期護理的需求，又了解多少呢？重要的是，如何提前做好長期護理規劃，來保障自己的資產安全呢？

《牛理財NEW理財》第四支影片「長期護理計畫講座」已於日前上線，本期節目邀請到了對此議題頗有研究的專家、紐約人壽註冊業務代表暨資深財務顧問的王亞亞(Yaya Wang)女士擔任主講人，由她深入說明更多長期護理規畫中，有哪些是我們生活中應該重視，以及過去常被長輩們忽略的重要事項。

欲觀看完整理財講座影片，請至連結：bit.ly/wjniu5或掃描本文二維碼前往觀看，觀影完畢後別忘了參加第四期有獎問卷活動，答案就藏在影片中，填妥問卷送出即可參加抽獎，本期頭獎為250元Amazon電子禮卡，總獎金高達500元；有興趣的讀者可掃描片尾二維碼或參照YouTube影片說明或留言處共襄盛舉。

上一期問卷活動的幸運頭獎得主為來自紐約州的Lansi Zhang，將獲得Winix空氣清淨機一台；完整得獎名單已公布於第三期YouTube影片留言處及世界新聞網活動頻道。

送出問卷後，亦可報名紐約人壽於6月5日周六東岸時間下午1時舉行正式講座，將針對本期議題作更深入的探討，並設有現場Q&A問答環節為觀眾解惑，感興趣的讀者切勿錯過。

為幫助廣大讀者能夠方便無礙地獲取專業知識，世界日報從今年2月開始陸續推出「2021《牛理財NEW理財》微講座系列影片」，以《當下時局財富規劃的掌控策略》、《退休收入的靈活性》、《企業主的商業規劃》等不同主題講座，帶領民眾探討了稅務、退休，甚至是中小企業規劃的相關內容，並邀請金融市場及理財領域相關的專家與規劃師擔任講者，以主題問答的方式，為廣大華人社區分享後疫情時代的投資方向及財務規劃。有興趣的讀者可搜尋YouTube頻道「世界日報活動 World Journal Event」觀賞影片。

《牛理財NEW理財》「長期護理計畫講座」影片 QR-Cord。(主辦方提供)
《牛理財NEW理財》「長期護理計畫講座」影片 QR-Cord。(主辦方提供)

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