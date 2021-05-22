請不到人 1/5中餐館永久關閉

美國餐飲協會日前表示因食材等成本價格上漲與員工不足等問題，中餐廳仍面臨新挑戰。(何德興提供)

紐約餐廳恢復100%堂食，美國餐飲協會 (Asian American Restaurant Association)會長何德興受訪時表示，餐廳重新營業後，食材等成本價格上漲，許多員工因擔心染疫，寧願領每周300元失業金，也不願返崗，導致整個行業出現「工人荒」，整個行業出現危機。

何德興20日受訪時表示，疫情 重創各行各業，其中餐飲業的打擊最大，至少有20%的中餐館 已關門停業；他以自己為例，原本在曼哈頓經營兩家中餐館，過去生意紅火，但去年3月為防疫關閉堂食，生意一落千丈。

由於外賣平台抽成太高，何德興表示，單靠外賣難以維持店中收入，兩家店撐到去年9月，決定關店，以避免更多損失；他說，目前只剩皇后區一家外賣中餐館，生意已逐漸恢復。

何德興說，因食材等成本價格上漲與員工不足等問題，中餐館仍面臨新挑戰；他表示，餐飲業已因疫情大砍一半的職位，但目前由於政府照常發放每周至少300元的失業補助金，令許多擔心染疫或不想工作的民眾更不願外出找工，另有廚師希望藉此機會退休或轉行，導致整個行業出現「工人荒」。

此外，何德興表示，政府日前發放的餐飲業復興基金(Restaurant Revitalization Fund，簡稱RRF)，需要餐廳業者有良好的報稅 紀錄，但不少華裔餐廳老闆以現金結算營收，報稅紀錄不佳，因此失去機會；他期盼政府能為中餐業者提供更多實質性的資源協助，解決勞動力緊張問題，幫中餐業者度過難關。