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曼哈頓、長島民眾 燒口罩 慶祝解放

記者顏潔恩／紐約報導
共和黨市長參選人史利華發起燒口罩儀式，慶祝「重獲自由」。(Getty Images)
共和黨市長參選人史利華發起燒口罩儀式，慶祝「重獲自由」。(Getty Images)

紐約州日前接受聯邦疾病防治中心(CDC)的建議，鬆綁口罩令，令不少業者感到雀躍；位於紐約市曼哈頓和長島的餐廳20日邀請已接種新冠疫苗的顧客參與「燒口罩儀式」，慶祝在超過一年的戴口罩生活後，終於得到「解放」。

消息指出，該活動由共和黨市長參選人、「守護天使」(Guardian Angels)主席史利華(Curtis Sliwa)所發起，20日中午時分在曼哈頓的Empire Steakhouse以及長島Southampton的海鮮店Blu Mar各有一場「燒口罩儀式」，邀請店內已接種的顧客參加，脫下他們的口罩丟進火盆裡。

「過去一年半裡我們深陷低谷，在國殤日來臨之際，我覺得需要做些什麼來提高大眾的興致」，史利華將此活動形容是「口罩解放日」(mask liberation day)；他20日在推特上發布一張自己將口罩丟進鐵桶裡的照片，標誌著紐約市經濟的恢復，餐飲和酒吧行業能回到常態，紐約客又能迎接夜生活。

負責長島燒口罩活動的餐廳業者Zach Erdem說，人民終於可以擺脫這些「殭屍制服」，不戴口罩意味著重獲自由，「我們終於又能成為正常人了」；但他也說，如果顧客來到店裡還是想戴口罩的話，可自便，反正餐廳不會延續戴口罩令。

共和黨市長參選人史利華發起燒口罩儀式，慶祝「重獲自由」。(取自推特)
共和黨市長參選人史利華發起燒口罩儀式，慶祝「重獲自由」。(取自推特)
共和黨市長參選人史利華發起燒口罩儀式，慶祝「重獲自由」。(Getty Image...
共和黨市長參選人史利華發起燒口罩儀式，慶祝「重獲自由」。(Getty Images)

口罩 紐約市 長島

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