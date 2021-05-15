甜品加入亞裔味 發揚文化…華裔店主盼為年輕人樹立榜樣

林佳敏所創立的甜品店Kitsby近日推出四款帶有亞裔元素的甜品，並將部分收益捐給亞太裔慈善機構。(記者何卓賢/攝影)

為慶祝亞裔 傳統月，布碌崙(布魯克林)甜品店Kitsby創始人林佳敏(Amy Hsiao)推出四款帶有不同亞裔元素和背景的甜品，發揚亞裔文化；林佳敏表示，全月營業額的15%收益將捐給亞太裔(AAPI)慈善組織，並希望愈來愈多的亞裔美國 人站出來捍衛自身，為年輕人樹立榜樣。

居住在皇后區法拉盛 的林佳敏，父親來自台灣、母親來自中國福州，因家裡經營餐館，她自小就接觸並熱愛烘焙，長大後到各地旅行，對其他國家甜點的味道有更深的認識；她在五年前和夥伴們創立Kitsby，一直以來專注於網路銷售，直到兩年前在威廉斯堡開設實體店面，不久前也在曼哈頓雀兒喜市場(Chelsea Market)開分店。

起初在研發食譜時，林佳敏和團隊很猶豫是否要加入極具亞裔特色味道的甜品，擔心在非亞裔集中的威廉斯堡，並不會受到青睞；可轉念一想，通過甜品去發揚亞裔文化是個好機會，顧客可嚐到美國菜式中不會吃到的口味和口感。

為了發掘更多亞裔烘焙人才，林佳敏去年在臉書Subtle Asian Cooking社群發起一項烘焙比賽，最終挑選出三名烘焙師製作的四款來自不同背景的亞裔甜品，在今年亞裔傳統月推出，收益的15%將捐給亞太裔慈善組織，希望幫助有需要的亞裔。

林佳敏也分享自身遭種族歧視的經歷，一次在法拉盛跟朋友走在回家路上，被一名陌生男子咒罵，對方還朝朋友的車子吐口水，並試圖走近騷擾他們，讓她感到十分害怕。

儘管此類事件經常在新聞上看到，但直到發生在自己身上時，林佳敏才深刻感覺到事態嚴重，「這是在法拉盛，一個亞裔社區集中的地方，我從未想過這樣的事會發生在這裡」。

但慶幸的是，愈來愈多亞裔美國人對此站出來說話，林佳敏表示感到欣慰；她說亞裔美國人過去在歷史上沒留下太多痕跡，但現在每走的一步路都會被載入歷史，並給年齡還小、未沒找到身分認同的亞裔美國人樹立良好的榜樣。