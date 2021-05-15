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華埠金豐重生 新址選定

記者張晨／紐約報導
紐約老牌酒樓金豐宣布將在曼哈頓華埠重新開店，新址已選定。(本報檔案照)
紐約老牌酒樓金豐宣布將在曼哈頓華埠重新開店，新址已選定。(本報檔案照)

曼哈頓華埠老牌酒樓金豐2月時因不敵疫情衝擊，宣布永久關閉位於伊利沙白街(Elizabeth St.)的堂食，本月16日戶外餐位、外帶外送服務也將停止；而好消息是，金豐14日表示，已經在華埠找到另一處新址，雖然面積不如從前，但正盡全力重新調整布局，以容納更多食客。

金豐負責人藍兆文表示，疫情導致營業額下滑了85%，無力再承擔三樓超過2萬5000平方呎、能容納千人的室內場地；他此前表示，已經開始在華埠重新選址，希望將金豐繼續留在這個老社區。

金豐市場總監Claudia Leo表示，新地址已經選定，但尚不能透露具體地址，雖然新址比在伊利沙白街舊址小很多，但藍兆文正與一位建築師合作，在擁有125座位的大廳裡重建從前的用餐氛圍，華裔行政總廚阮錦(Jin Ruan)也將繼續留在新餐廳工作。

對許多人來說，金豐不僅是一間餐廳，更是承載著特殊記憶、文化和歷史含義的場所，Claudia Leo表示，從前金豐是許多社團慶典、非營利機構活動和婚宴舉辦的地方，近百桌客人推杯換盞，場面蔚為壯觀。

「這就是為什麼我們竭盡全力想要把餐廳留在華埠的原因。」Claudia Leo說，「很慶幸我們在這裡找到了第二個新家，這少不了在過去一年中新老食客的支持，我們也會在合適時機宣布更多細節。」

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