夏季摘果時節到 紐約周邊農場樂趣多

豐收時節的蘋果樹。(記者朱蕾/攝影)

即將進入夏季，農場的採摘季也隨之到來；從5月下旬至10月上旬，每個月都有不同的水果進入成熟期；在各種水果的採摘黃金期，帶上家人、約上朋友，前往紐約市 周邊的農場，不僅可以親近大自然、感受田園風光，更能體驗親手摘果實的樂趣，把最新鮮美味的水果帶回家。

最先成熟的草莓將拉開今年農場採摘季的序幕，5月20日左右開始有草莓成熟，可持續約一個月；接下來陸續有櫻桃、黑莓、藍莓、桃子、蘋果 等，很多農場還有玉米、南瓜等蔬菜供遊客採摘；確切的採摘時間由氣候和溫度條件決定。

來到農場體驗親手摘下果實的樂趣。(記者朱蕾/攝影) 親手摘下一盒櫻桃，感受其中樂趣。(記者朱蕾/攝影) 農場的櫻桃園。(記者朱蕾/攝影)

農場有各自的採摘規則，有些需要購買門票，有些可免費入場，顧客現場採摘帶走的水果將按重量計費。紐約周邊的農場各有特色，民眾制定計畫前最好先至農場網站或致電查詢。

●菲什基爾農場(Fishkill Farms)：有機蔬果、農家樂

這家位於紐約上州 的家族經營農場已有上百年歷史，距離紐約市約90分鐘車程，宗旨是種植真正的食物，與社區分享農家之樂。

農場採摘從有機草莓和甜豌豆開始，預計6月第一個周末迎來首批採摘顧客；7月有櫻桃、有機樹莓、黑莓和藍莓；7月下旬和8月桃子成熟，還有不同品種的西紅柿和茄子；進入初秋，十餘種蘋果以及南瓜將成熟。

摘完水果，還可坐在蘋果酒吧喝一杯，或在農場商店的後面走廊上欣賞農場的美景。

為控制人數，該農場要求顧客提前預約，預約將於5月最後一周或6月首周開放，可接納的遊客數量取決於農場可摘水果的數量。每個預約最多五人入場，農場會提供裝水果的容器，不允許自帶容器；農場還要求顧客全程戴口罩或用布遮住口鼻，並保持社交距離。

⇨ 地址：9 Fishkill Farm Road, Hopewell JCT, NY；電話：(845)897-4377；網站：www.fishkillfarms.com。

●勞倫斯農場果園(Lawrence Farms Orchards)：乾草迷宮、與羊互動

勞倫斯農場果園 (取自農場網站)

這座由家庭經營的果蔬農場位於紐約上州美麗的哈德遜河谷(Hudson Valley)，距離紐約市約90分鐘車程，農場主的曾祖父1892年從英格蘭來到這裡後，家族一直從事農業，目前家中三代人參與此農場的運作。

該農場30多年前推出「自己採摘」項目，以種植農作物的多樣性、風景優美、與羊互動而聞名；近年還新增「小村莊」(Little Village)，讓遊客仿佛置身於老式的新英格蘭農場小鎮，「乾草捆迷宮」(hay bale maze)也是遊客的必玩項目。

勞倫斯農場每年舉辦雞肉燒烤節(Chicken Barbecue)，標誌著採摘季的開放，今年的雞肉燒烤節於5月29日(周六)上午9時至下午4時舉行，中午供應雞肉燒烤，先到先得；從6月至10月，每月都有十餘種果蔬供遊客採摘。

農場門票每人五元，還提供十元一張的季票，今年整個採摘季均可使用。

⇨地址：306 Frozen Ridge Road, Newburgh, NY；電話：(845)562-4268；網站：lawrencefarmsorchards.org。

●格雷格農場(Greig Farm)：走步道、餵山羊

格雷格農場歡迎遊客來餵羊。(取自農場網站)

這家位於紐約上州紅鉤市(Red Hook)的家庭農場始於1942年，最初經營水果和奶製品，養育70頭原產於荷蘭的荷斯坦奶牛，並種植蘋果、草莓和葡萄。這些年來，農場不斷發展壯大，已從最初的108畝擴大至300畝。

這家農場全年開放，採摘季從5月的摘脆蘆筍開始，緊接著是草莓；7月有藍莓、8月有黑莓，摘蘋果從8月下旬開始，持續至10月底，提供十餘個品種；隨著萬聖節臨近，民眾可到此選取用於雕刻的田野南瓜和用於烘烤的糖南瓜。

格雷格農場的步道。(取自農場網站)

除了採摘，遊客還可走上農場內的步道小徑，給山羊餵食，逛逛農場市場，並品嘗特色蘋果甜甜圈。

農場裡有兩條步道，其中0.9哩的步道會經過一個小池塘，是鴨子、鵝、烏龜、牛蛙等動物的棲息地；另一條2.1哩長的步道，可欣賞遠處卡茨基爾山脈(Catskill Mountains)的美景，途中可能會看到鹿、兔子、珍珠雞等動物。

⇨ 地址：227 Pitcher Lane, Red Hook, NY；電話：(845)758-8007；網站：www.greigfarm.com。

●勒溫農場(Lewin Farm)：體驗玉米迷宮

勒溫農場的玉米迷宮充滿趣味性和挑戰性。(取自農場網站)

位於紐約長島的勒溫農場規模較大，是長島第一個推出顧客自己採摘項目的農場；供採摘的果蔬品種越來越多，且持續夏秋、兩季，遊客還可在農場購買已摘好的蔬菜，新鮮、美味、實惠。

玉米迷宮(Corn Maze)是該農場的特色之一，每年重新設計。面積約五畝的玉米迷宮，充滿趣味性和挑戰性，適合各年齡的顧客，通常需要20至35分鐘走出迷宮。

⇨ 地址：812 Sound Avenue, Calverton NY；電話：(631)929-4327；網站：www.lewinfarm.com。