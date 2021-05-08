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紐約6成成年人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

衛生局多語言宣導打疫苗 包括中文

記者洪群超/紐約報導
市衛生局投資數百萬元的「請接種疫苗」多語言宣傳活動正式展開；圖為此前疫苗接種車到華埠為民眾接種。（記者洪群超/攝影）
市衛生局投資數百萬元的「請接種疫苗」多語言宣傳活動正式展開；圖為此前疫苗接種車到華埠為民眾接種。（記者洪群超/攝影）

紐約市已施打超過660萬劑新冠疫苗，市衛生局日前宣布，投資數百萬元、包括中文在內的「請接種疫苗」多語言宣傳活動正式展開，將持續到6月底，以多媒體的宣傳和廣告方式向民眾傳達疫苗可信度、接種重要性等信息，讓盡可能多的市民完成疫苗接種，迎接疫後全面重啟。

影音來源：市衛生局

衛生局表示，此次宣傳活動主要面向亞裔、非洲裔、西語裔和正統猶太裔社區，以中文、韓語、西班牙語、俄語等13種全市使用最多的非英語語言，來傳達疫苗有效、可信訊息，呼籲民眾積極完成新冠疫苗接種。

宣傳活動包括在全市範圍內投放廣告、舉行外展宣傳活動、深入社區發放文宣材料等方式，形式包括視頻、音頻、廣告牌、海報、宣傳單等多媒體形式；除了傳遞正確疫苗信息外，還有衛生局主管及醫療公衛專家解答少數族裔社區對疫苗和醫療系統的不信任問題，以及探討在疫情防控及疫苗接種上存在的種族主義等問題。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)說，此次宣傳活動面向該局一直致力於接觸的社區，「希望紐約民眾能從自己信任的人那裡、通過自己最熟悉的語言，來了解有關新冠疫苗安全有效的資訊；這些疫苗是適合你和你的社區的。」

為鼓勵更多市民打疫苗，市衛生局本月將投放多語言廣告。（市衛生局提供）
為鼓勵更多市民打疫苗，市衛生局本月將投放多語言廣告。（市衛生局提供）

疫苗 紐約市 亞裔

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