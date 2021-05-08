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地鐵1天6宗犯罪 MTA工會籲減少遊民

記者黃伊奕／紐約報導
一名52歲的地鐵駕駛員，在地鐵站內遭人用美工刀割傷眼睛、耳朵與額頭。（TWU Local 100提供）
一名52歲的地鐵駕駛員，在地鐵站內遭人用美工刀割傷眼睛、耳朵與額頭。（TWU Local 100提供）

紐約市計畫5月17日恢復地鐵24小時運行，然而地鐵的安全問題仍未解決，僅5日一天就至少發生六起地鐵站攻擊案或騷擾案，且大部分案件與精神疾病患者有關。

根據警方消息，5日深夜紐約市至少又爆兩起攻擊案，當晚11時20分左右，一名52歲的地鐵駕駛員在布碌崙(布魯克林)Cypress Hills站交Crescent街站準備乘搭地鐵J線，一名男子經過他身邊時，突然用一把橙色美工刀刺向他；受害者左眼、耳朵、額頭多處被刺傷，被送醫救治。

就在此案發生五分鐘之前，一名28歲男子乘坐北向行駛D線地鐵前往布朗士住宅時，也遭遇莫名攻擊，被嫌犯用冰錐刺傷。

警方稱當時地鐵正行駛至125街左右，嫌犯坐在該男子身旁時，因對方起身走動，嫌犯開始破口大罵；受害者還嘴後，嫌犯立即拿出一把冰錐朝他胃部刺了過去。

受害者在161街站逃出地鐵站，前往市警11捷運局求助，被送至醫院搶救，幸無性命之憂；這兩起案件警方還在調查中。

當天上午9時左右，還有一名31歲男子衝入地鐵Broad街站J線列車的駕駛室內，不斷揮舞著一根木槳不准他人進入，警方費了很長時間才將嫌犯從列車上拉出來，也導致地鐵延誤近90分鐘。

根據警方調查，嫌犯疑患有精神疾病，過去居住在曼哈頓一家遊民收容所內，此前並無逮捕紀錄。

就在此案發生幾乎同一時間，一名男子在Fordham路B/D線地鐵站內，將一名55歲女子猛推在地，隨後搶走她的手機、錢包等財物。

大約一個半小時後，另外一名疑似精神疾病患者在布碌崙皇冠高地Utica大道站，猛擊地鐵駕駛車門，好在無法進入最後逃離現場。

下午12時40分左右，另外一名精神疾病患者在布碌崙巴克萊中心D線地鐵站內拉了緊急煞車，然後砸碎地鐵車窗，鑽進地鐵軌道。

大都會運輸署(MTA)最大工會「TWU Local 100」主席烏塔諾(Tony Utano)對地鐵站不斷發生與精神病患者相關的案件提出警告，他指出今年前三個月就發生119起地鐵攻擊案，比去年同期增加9起，與2018年相比則上升了47%。

對於政府計畫在5月17日恢復地鐵24小時運行，烏塔諾說「恢復24小時地鐵服務是一個好主意，但城市必須增加更多的精神保健服務、減少地鐵內遊民，以及增派警員巡邏。」

地鐵站 紐約市 布碌崙

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