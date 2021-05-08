批葛謨散播恐懼 市長：地鐵非常安全

白思豪指責葛謨與MTA「散播恐懼」，堅稱紐約市地鐵「非常安全」。(取自市長辦公室)

紐約市地鐵 將自17日(周一)恢復24小時營運，以幫助企業並使人們返回工作崗位，但州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，大都會運輸署(MTA )及市警需投入更多努力保障乘客安全，並稱自己和子女都害怕搭地鐵；市長白思豪 7日則指責葛謨在「散播恐懼」，並堅稱地鐵「非常安全」。

根據MTA上月最新民意調查，僅有不到三成的乘客對乘車環境表示感到安全，和去年9月同一調查相比，下降了15%；葛謨表示，很多民眾對搭乘地鐵時的人身安全感到不安和害怕，甚至他自己搭乘都會覺得害怕，「我不會告訴我的孩子放心去搭地鐵。」

「現在發生的一切顯然都是按照州長的指示，MTA的領導層在也散播恐懼。」白思豪說，「我自己就坐地鐵，我生活中的很多人也一直都坐地鐵，基本安全是可以得到保障的。」

白思豪表示，目前全市已經在捷運系統中增加大約600名警員進行巡邏；但MTA表示，還需要大約1500名。

市捷運局代理局長芬伯格(Sarah Feinberg)則表示，戴上濾鏡看問題，假裝一切都好，這不是領導城市的方法。

在最近發生的一起地鐵襲擊案件中，一名休班的MTA員工被人用美工刀割臉，幾乎失明；受害者親屬在案發後對白思豪說，「市長先生，我想告訴你，不論是對交通工作者還是公眾來說，搭乘地鐵、公車以及其他任何公共交通都不安全。」

白思豪則表示，與去年同期相比，發生在捷運系統中的總體犯罪率有所下降，但襲擊案件卻上升約20%；市警總局局長希爾(Dermot Shea)7日也表示，地鐵客流量正在緩慢增加，平均犯罪率也下降。

民調數據顯示，持續多發的捷運系統攻擊和騷擾案，是乘客最關心的問題；有72%的乘客表示自己「非常關心」通勤的安全；36%的乘客表示，因為害怕成為攻擊目標而選擇避免乘坐公共交通；有七成乘客認為，安全問題是決定是否搭地鐵的重要因素。