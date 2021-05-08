我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約6成成年人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

批葛謨散播恐懼 市長：地鐵非常安全

記者張晨／紐約報導
白思豪指責葛謨與MTA「散播恐懼」，堅稱紐約市地鐵「非常安全」。(取自市長辦公室)
白思豪指責葛謨與MTA「散播恐懼」，堅稱紐約市地鐵「非常安全」。(取自市長辦公室)

紐約市地鐵將自17日(周一)恢復24小時營運，以幫助企業並使人們返回工作崗位，但州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，大都會運輸署(MTA)及市警需投入更多努力保障乘客安全，並稱自己和子女都害怕搭地鐵；市長白思豪7日則指責葛謨在「散播恐懼」，並堅稱地鐵「非常安全」。

根據MTA上月最新民意調查，僅有不到三成的乘客對乘車環境表示感到安全，和去年9月同一調查相比，下降了15%；葛謨表示，很多民眾對搭乘地鐵時的人身安全感到不安和害怕，甚至他自己搭乘都會覺得害怕，「我不會告訴我的孩子放心去搭地鐵。」

「現在發生的一切顯然都是按照州長的指示，MTA的領導層在也散播恐懼。」白思豪說，「我自己就坐地鐵，我生活中的很多人也一直都坐地鐵，基本安全是可以得到保障的。」

白思豪表示，目前全市已經在捷運系統中增加大約600名警員進行巡邏；但MTA表示，還需要大約1500名。

市捷運局代理局長芬伯格(Sarah Feinberg)則表示，戴上濾鏡看問題，假裝一切都好，這不是領導城市的方法。

在最近發生的一起地鐵襲擊案件中，一名休班的MTA員工被人用美工刀割臉，幾乎失明；受害者親屬在案發後對白思豪說，「市長先生，我想告訴你，不論是對交通工作者還是公眾來說，搭乘地鐵、公車以及其他任何公共交通都不安全。」

白思豪則表示，與去年同期相比，發生在捷運系統中的總體犯罪率有所下降，但襲擊案件卻上升約20%；市警總局局長希爾(Dermot Shea)7日也表示，地鐵客流量正在緩慢增加，平均犯罪率也下降。

民調數據顯示，持續多發的捷運系統攻擊和騷擾案，是乘客最關心的問題；有72%的乘客表示自己「非常關心」通勤的安全；36%的乘客表示，因為害怕成為攻擊目標而選擇避免乘坐公共交通；有七成乘客認為，安全問題是決定是否搭地鐵的重要因素。

白思豪指責葛謨與MTA「散播恐懼」，堅稱紐約市地鐵「非常安全」。(取自市長辦公室...
白思豪指責葛謨與MTA「散播恐懼」，堅稱紐約市地鐵「非常安全」。(取自市長辦公室)

地鐵 白思豪 MTA

上一則

地鐵1天6宗犯罪 MTA工會籲減少遊民

下一則

忽略亞裔學子努力與成績 教育總監挨轟

延伸閱讀

紐約市吸引遊客 免費打嬌生疫苗…尚待州府批准 盼推動復甦

紐約市吸引遊客 免費打嬌生疫苗…尚待州府批准 盼推動復甦
葛謨簽英雄法案 企業須提供必要防疫保護

葛謨簽英雄法案 企業須提供必要防疫保護
紐約州長葛謨：反對市教育局校曆取消「哥倫布日」

紐約州長葛謨：反對市教育局校曆取消「哥倫布日」
紐約州長葛謨簽署法案 禁止逼遷延長至8月底

紐約州長葛謨簽署法案 禁止逼遷延長至8月底
金兌錫 籲詹樂霞查葛謨養老院醜聞

金兌錫 籲詹樂霞查葛謨養老院醜聞

熱門新聞

全美屋主維權聯盟1日背書黃敏儀，並表示他們因政府的禁逼遷令，收不到房租，也不能趕走租霸。(記者牟蘭／攝影)

欠租金留滿屋屎 惡房客拒搬 華裔房東被迫暫住地下室

2021-05-02 02:30
用木棍將華裔男子鼻樑打斷的嫌犯。（72分局提供）

紐約華男遭搶被打斷鼻樑 還遭罵「該死的中國人」

2021-05-02 22:01
37歲的外賣郎林星龍4月29日取餐外送時，被一輛北向皇后區阿斯托利亞35街的賓士車撞倒，因傷重不治身亡。(取自Gofundme網頁)

才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

2021-05-01 02:30

盜他人證件經營賣淫 涉國際人口販運 華女獄中自殺身亡

2021-05-07 15:54
蔡樂庭(右)與同伴遭遇他人攻擊並被辱罵「Ching Chong」時，他挺身而出保護同伴。(陸女士提供)

被駡Ching Chong 華裔高中生挺身而出遭5人圍毆

2021-05-05 02:30

疫苗對印度雙變異病毒無效？多名醫生死于新冠

2021-05-05 10:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?
死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%

死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%
景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金

景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金
專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」
世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這