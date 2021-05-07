「世外桃源」總督島重開 派對、藝術節喜迎紐約客

城市與自然風光結合的風景線。(記者王彩鸝／攝影)

只在夏季對外開放的總督島(Governors Island)享有紐約客「世外桃源」、「紐約明珠」之譽，從5月1日起已重開迎客，一系列的娛樂活動，讓新冠疫情 下還出不了遠門的紐約客，提供一個避暑歡度盛夏的好去處。

從曼哈頓 下城、或布碌崙(布魯克林)大橋公園、紅鉤區(Red Hook)碼頭坐渡輪，約十分鐘就能抵達到總督島，在疫情前，已是每年夏季紐約客休閒避暑的必去之處；在紐約市疫情趨緩、全世界還未完全恢復之際，總督島的存在更是給紐約客帶來一絲慰藉，解不得出國旅行之愁。

總督島上有不少獨特的歷史建築，每年夏天聞名全美的「爵士年代草坪派對」，各式音樂會、藝術文化展等眾多活動，目前確定會回歸；不僅如此，島上也給予更廣闊的視野，欣賞曼哈頓下城壯麗的天際線、眺望自由女神像，種種原因讓大眾不應錯過。

總督島此前夏季舉行的標誌性活動「爵士年代草坪派對」盛況。（本報資料照）

古軍事堡壘 訴說殖民地歷史

由荷蘭政府特許支持成立的荷蘭東印度公司，在17世紀時來到紐約市時，直接在一個他們命名為「Noten Eylandt」的島上駐紮營地，並打造了多個軍事堡壘；後來英國戰勝荷蘭，也一併奪走了旗下的殖民地，這座島才改成現在紐約客熟知的「總督島」。

國家公園區域內的捷堡(Fort Jay)、威廉姆斯城堡等，前身都是美國重要的軍事基地，不妨前來拍照時也深入一探紐約的歷史。

Collective Governors Island 露营地可讓民眾體驗與世隔絕的生活。(記者王彩鸝／攝影)

豪華露營地 與世隔絕的寧靜

想在露營地過夜，不需再跑到紐約上州國家公園，總督島也有自去年全新推出的豪華露營地，位於島上的西側，能一覽城市與自然交融的風景；營地提供小帳篷、大帳篷以及房車三種選擇，每晚價格150至500元不等，不提供WI-FI，推崇讓顧客體驗真正與世隔絕的生活，需提前到官網預約。

除走路外，可租自行車、四人車環島遊。(記者王彩鸝／攝影)

位於曼哈頓總督島渡輪站。(記者王彩鸝／攝影)

四人車環島 慢步調與島共處

雖然可以帶個大布鋪在草地上歇息一整天，但島上有很多娛樂設施，供民眾消遣使用，例如休閒吊床、滑梯和操場、刺激的滑索Zipline等；最適合探索總督島的方式，除了步行外，也可以租輛自行車或是四人車環島遊，每小時20至40元不等。

總督島此前夏季舉行的標誌性活動「爵士年代草坪派對」盛況。（本報資料照）

爵士年代草坪派對 復古風尚

去年因疫取消的「爵士年代草坪派對」(Jazz Age Lawn Party)，主辦方已訂下今年6月12日(六)、13日(周日)舉行，主題是「回到1920年代」(Return of the Twenties)，並慶賀該派對舉行15周年，讓復古愛好者期盼不已。

以往參加的民眾身穿復古服裝，伴隨著經典悠閒的爵士樂翩翩起舞，回到懷舊的「黃金年代」；受到疫情影響，此次活動將限制人數，民眾需憑票入場，詳情可瀏覽jazzagelawnparty.com。

日本文化藝術節 視聽饗宴

每年也在總督島上舉行的「日本文化藝術節」宣傳日本舞蹈、音樂、和服，邀請藝術家帶來歌唱表演，還有琳瑯滿目的工作坊、遊戲項目，讓民眾深入認識日本文化；主辦方訂於5月22日、23日、29日、30日以及31日多場次活動，需上網預約免費票，更多詳情查詢japanperformingarts.org。

露天音樂節 一流樂隊演出

不同主題的音樂節慶典將在總督島上舉行。

「露天音樂節」(Swamp In The City)於5月15日(周六)、16日(周日)展開，帶來世界一流的卡真(Cajun)和克里奧爾(Creole)樂隊演出，也有音樂教學項目；需憑票入場。

粉紅野餐派對 有dress code

「粉紅野餐派對」(Pinknic)也是另個回歸的音樂節，訂於9月4日(周六)、5日(周日)舉行，結合音樂、美食和美酒、泳池趴為一體的盛會，民眾穿著粉色服飾出席，可在草地上和親友野餐同樂；入場門票從79元起跳，詳情可上網pinknic.com查詢。

島上隨處有吊床供民眾使用。(記者王彩鸝／攝影)

室內外藝術展覽 工作坊互動

島上設有多個藝術家工作室，整個夏季期間都能探訪不同類型主題的室內外藝術展覽，無數個雕刻類作品供欣賞，今年還會新增水上藝術展；不僅如此，駐留的藝術家也會配合時間，定時舉辦工作坊，和民眾分享經歷或教導簡單的藝術品製作。

想接觸科學研究的民眾今年也相當有福，在虛擬火山天文台(Virtual Volcano Observatory)可讓民眾近距離「探索火山」；由紐約大學Gallatin學院的實驗室所打造，名為「Phreatic」的藝術展。

民眾搭乘渡輪十多分鐘就能抵達總督島。(記者王彩鸝／攝影)

造訪總督島 船票3元

總督島即日起開放至10月31日(周日)，時間是周一至周五早上10時至晚6時、周末早10時至晚7時，可上官網預約渡輪船票。

票價為3元，65歲以上老人、12歲以下孩童、紐約市民卡 持有人免費，中午12時以前坐船也免費；可從曼哈頓Battery Park、布魯克林Pier6、以及紅鉤區碼頭上船；其中曼哈頓渡輪20分鐘來回一趟，其他兩地一小時來回一趟。

遊客歡迎自帶食物和飲料上島，但禁止攜帶酒精飲品；搭乘渡輪也要戴口罩或遮掩口鼻，僅可能保持社交距離，更多詳情可查詢https://www.govisland.com。