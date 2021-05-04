披露街21號 獲下城文化協會補助
位於曼哈頓華埠的中華第一浸信教會(The First Chinese Baptist Church)，其「披露街21號」(21 Pell Street)項目日前獲得曼哈頓下城文化協會(The Lower Manhattan Cultural Council，簡稱LMCC)的4500元獎金補助；該項目表示，將利用獎金為社區提供更多資源。
「披露街21號」項目為中華第一浸信教會設立的項目，透過定期舉辦各種攝影展、旅遊展、電影播映、演講等，來推廣亞裔的才華與對社區貢獻，希望透過各種節目，讓更多民眾了解亞裔對美國歷史的影響；由於去年開始的新冠肺炎疫情，該項目暫停舉辦活動。
該項目是由已故知名華裔攝影師李揚國(Corky Lee)的構思，加上教會牧師李澤華(Bayer Lee)、執事朱超偉(Robert Gee)和共同創辦人伍麗卿(Shirley L. Ng)等人，在2017年成立，曾於2015年首次獲得下城文化協會補助，此次為睽違六年之後，再次獲得獎項。
該項目表示，對於此次獲獎感到相當開心，由於疫情稍緩，也預計將於今年夏天開始再次在社區舉辦活動，屆時將會帶來更多包含不同面向與種類的活動，提供給社區民眾，讓更多人認識到亞裔在美的貢獻。
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