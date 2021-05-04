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餐飲業復興基金開始申請 前3周少數族裔優先

記者朱蕾／紐約報導
郭曼麗(上)詳解餐飲業復興基金的申請過程，顧雅明(下左)和余鈿崧(下右)鼓勵符合資格的業者申請。(視頻截圖)
郭曼麗(上)詳解餐飲業復興基金的申請過程，顧雅明(下左)和余鈿崧(下右)鼓勵符合資格的業者申請。(視頻截圖)

聯邦286億元餐飲業復興基金(Restaurant Revitalization Fund，簡稱RRF)3日起接受申請，前三周優先面向女性、退伍軍人、亞裔等少數族裔業者，先到先得；市議員顧雅明、法拉盛商業改進區(Flushing BID)3日舉行中文說明會，邀聯邦小商業管理署(SBA)經濟發展專員郭曼麗詳解申請過程，她表示，每家店最高可得500萬元，總店最高得1000萬元，只要受領人在2023年3月11 日之前將補助金用在規定範圍內，則無需償還。

郭曼麗表示，RRF開放申請首日，既有眾多業者在線申請，「這筆經費絕對不夠向所有申請的餐館發放，是按申請順序，先到先得，因此越早申請，獲得補助金的幾率越大」。

她說，此次餐飲業復興基金，在23日前只面向女性、退伍軍人和社會經濟弱勢者(socially and economically disadvantaged)擁有的企業，之後所有符合資格的業者才能申請；社會經濟弱勢群體包括亞太裔、非洲裔、西語裔等。

補助金若用在規定範圍內，則無需還款，包括支付員工工資、支付商業貸款、房租、水電網等支出、維修費用、戶外用餐裝修、個人防護和清潔用具、食物和飲料支出、營運支出等。

郭曼麗表示，若申請獲批，約14天內就可拿到補助金，會直接到申請者的商業帳戶；她提醒申請者在確保申請填寫無誤後再遞交，因為若日後修正申請，14天的期限從修正日開始計算。申請中若有問題，可致電SBA熱線電話(844)279-8898，提供中文等十種語言服務。

顧雅明表示，新冠疫情重創中小企業，餐館受到的影響尤為嚴重，而華人社區餐飲業是全市最早受影響的商家；鼓勵華人餐飲業者積極申請餐飲業復興基金。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，餐飲業是法拉盛經濟的主要推動力，但疫情期間，法拉盛已有約四分之一的餐館被迫永久關門或轉賣，此項聯邦經費對餐館是重要的支持，能夠避免更多餐飲業關門。

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