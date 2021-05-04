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郎朗基金會推新鍵盤獎學金

記者洪群超／紐約報導
郎朗基金會迎新國際大使，並成立新的「鍵盤獎學金」。（基金會提供）
郎朗基金會迎新國際大使，並成立新的「鍵盤獎學金」。（基金會提供）

郎朗國際音樂基金會（Lang Lang International Music Foundation）日前宣布推出新獎學金，每年將提供600台電鋼琴給具有潛力的學生，使其能在家練習鋼琴；此外，基金會也任命多位新的國際大使（International Ambassadors），幫助基金會擴大在國際上的影響力。

2020年新冠疫情爆發後，基金會通過一系列線上音樂會和社交媒體的互動，用音樂跨越國界、溫暖人心，也吸引到越來越多國際藝術家、業內從業人員和企業家的關注，通過各種方式為音樂教育事業提供支持。

基金會日前宣布，新推出「克里斯托弗· 伯奇鋼琴鍵盤獎學金」（The Christopher Burch Keyboard Scholarship）；該獎項將每年為基金會的核心項目之一「靈感的琴鍵」（Keys of Inspiration）提供600台電鋼琴，獎勵給最具潛力的學生，提供其在家繼續練習鋼琴的機會。

伯奇是郎朗國際音樂基金會董事會主席，也是投資人和企業家，為Burch Creative Capital的創始人兼首席執行官；基金會表示，在伯奇的支持下，成千上萬在「靈感的琴鍵」鋼琴實驗室學習技能的學生，都將有機會參與這個獎學金申請；每年，每所合作學校將有最多10名學生可以獲得該獎學金，預計到2025年，基金會將為符合美國教育法案第一章救助規定的小學（簡稱「Title I」小學）學生捐贈超過3600台電鋼琴。

郎朗國際音樂基金會的國際大使則是一群在各自領域非凡的佼佼者，也是音樂教育的堅定擁護者；近期獲得新任命的國際大使包括：唱片製作人、作曲家和編曲Patrick Hamilton；澳大利亞音樂劇演員Josh Piterman；明星藝人經紀人Tara Joseph；英國歌手、作曲人、鋼琴家Reuben James和國際音樂產業管理學者Kienda Hoji。

從2020年5月至2021年2月，郎朗國際音樂基金會造福社區的「愛心接力」（Play It Forward）音樂會沒有因疫情而停止，而是搬到線上，邀請基金會的青年學者（Young Scholars）以及合作機構推薦的演奏者參演，共舉辦了36場線上「愛心接力」音樂會和25場在線互動問答。

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