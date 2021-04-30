紐約百年康尼島疫情後再迎賓 炎炎夏日好去處

康尼島疫情下重新回歸。（記者黃伊奕／攝影）

康尼島 (Coney Island)是位於布碌崙(布魯克林)南海岸的旅遊勝地，已有數百年歷史，這裡有沙灘、遊樂場、體育館、海洋博物館，也有美食、陽光和海風，還有數不盡的大大小小經典活動，包括著名的美人魚遊行 、熱狗大賽；因疫情的影響去年破天荒錯過了一整個夏季，近期隨著疫情好轉，終於又活力滿滿迎接紐約客。

炎炎夏日通常沙灘會躺滿遊客。（記者黃伊奕／攝影）

康尼島原本是一個獨立的海島，約4哩長、1.5哩寬，與布碌崙(布魯克林)完全分開，兩地之間相隔康尼島海灣；但部分海灣嚴重淤沙，20世紀初原本計畫清除淤沙、建造運河；之後為了建造Belt Pkwy，在二戰前海灣被填成陸地；如今面向大西洋的海灘，已是著名的休閒娛樂區。

康尼島歷史圖。（取自康尼島網站） 康尼島歷史圖。（圖片取自康尼島網站）

南北戰爭後 變度假區

南北戰爭後康尼島被開發成為度假區，1860年至1870年代島上交通發達，有鐵路也有渡輪，因此成為不錯的經商地點，隨之大型飯店、賽馬場、遊樂場等娛樂設施相繼設立；在上世紀20世紀初期，蒸汽鐵路開始電氣化，經過布碌崙大橋一直連接到曼哈頓，於是康尼島又從度假區發展成為紐約客的避暑勝地。

在1915年隨著地鐵出現，前往康尼島的交通便利進一步升級，當地迎來了最繁榮的年代；但二次大戰後康尼島繁榮景象開始消退，冷氣出現也降低民眾避暑需求，汽車普及大家開始追求更遠的娛樂區域，康尼島著名的月神樂園(Luna Park)也因一連串的火災在1946年歇業，街頭也出現幫派問題，家長們不願意孩子再來這裡玩，治安也嚴重影響了周邊的商家生意。重重問題影響下，在1964年島上最後一間大型遊樂園障礙賽馬樂園(Steeplechase Park)關閉，也象徵著康尼島暫時退出歷史舞台。

近年隨著MCU體育場的修建，康尼島又開始重新繁榮，該體育場是職業棒球小聯盟球隊布碌崙旋風的主球場，每年賽季都會吸引大量球迷到場觀戰。

園內有不少驚險娛樂設施。（記者黃伊奕／攝影）

復古遊樂場 喜愛者眾

隨著人流回歸，康尼島月神公園以及迪諾神奇摩天輪公園(Deno's Wonder Wheel Park)也隨之回歸，雖然比不上那些著名的連鎖遊樂場，但康尼島主打復古路線，吸引了一批忠實喜愛者；去年疫情中，康尼島錯過整個夏季，當地多個管理團隊頻頻叫苦稱堅持不下去，但終於在4月9日重新對外開放，並且很快迎來大批遊客光顧。

重開之下仍有一定的防疫限制，例如這兩個遊樂場到5月31日國殤日(Memorial Day)期間，僅允許33%的客容量在周末開放；但國殤日之後將每天都開放，客容量也會上漲到50%。

園內還有不少贏取獎品的小遊戲，但需要單獨購票。（記者黃伊奕／攝影）

月神公園 40元玩2小時

此外月神公園也首次設立門票，還增加了糖果馬戲團(Circus Candy)、消防巡邏、彩虹輪(Rainbowheel)、Aeromax、Grand Prix以及迷你老鼠(Mini Mouse)等多個娛樂設施，支付40元門票價格可在園內暢玩兩小時。

園內擁有大量可供低齡兒童玩耍的娛樂設施，只需在家長陪同下，兩歲小朋友也能乘坐各種小火車、飛機、海盜船等娛樂設施；但園內套環等獲獎小遊戲並不包含在門票內，需要單獨購買月神卡或支付現金，而且門票也只能單次入園。

不少遊樂設施適合低齡小朋友參加。（記者黃伊奕／攝影）

摩天輪公園 喜迎百年

迪諾神奇摩天輪公園今年迎來100年紀念日，園內除了增加各種遊樂設施外，遊樂場贈送500個免費名額給疫情期間抗戰在第一線的醫護人員及家屬；普通民眾仍採取每個娛樂設施單獨購票，或者使用充值卡的方式，每個娛樂設施單次乘坐費用在五元至十元左右，但根據充值金額可享有一定折扣。

休息期間也可吹著海風享受美食。（記者黃伊奕／攝影） 一家專門銷售手工提線木偶的小店。（記者黃伊奕／攝影）

除了兩大遊樂場外，康尼島周邊也滿是各種購物小店和特色美食店，非常值得一逛；當地非牟利組織推出的康尼島歷史計畫(Coney Island History Project)提供不少復古遊戲，例如氣槍打氣球、千奇百怪秀等；一家名為skin the wire的店鋪銷售大量手工製提線木偶，讓不少白髮蒼蒼的老人回憶起童年最愛的那些玩具。

康尼島熱狗大賽，曾有參選選手在短時間內吞下70多個熱狗。（本報檔案照）

熱狗大賽 國慶日要事

康尼島每年舉辦大大小小的活動，通常在6月最後一周直到勞工節，當地會在周五晚間舉行煙花秀，每周還有各種小型紀念活動；但最著名的是當地國慶日傳統活動「Nathans國際吃熱狗大賽」，1916年Nathans熱狗店在康尼島開業，隨著該熱狗店店鋪越開越大，也越來越受歡迎，業主在1972年推出吃熱狗大賽，以回饋社區。

康尼島著名的熱狗店夏季總是大排長龍。（記者黃伊奕／攝影）

如今該熱狗大賽已成為紐約國慶日的重要活動，每年吸引上萬紐約客和各地遊客觀看，數十名選手以男女分組在十分鐘內誰能吞下最多的熱狗，誰就能抱走大獎；近些年男子組抱走冠軍的都是綽號「大白鯊」的切斯納(Joey Chestnut)，曾在2018年狂吞74個熱狗。

美人魚遊行每年都吸引成千上萬的遊客參加，去年因疫情停辦，今年可望擇日回歸。（本報檔案照）

康尼島木板路周圍也有不少商舖。（記者黃伊奕／攝影）

美人魚遊行 今夏回歸

康尼島美人魚遊行是紐約市 最著名的遊行活動之一，每年吸引來自世界各地的遊客參加，疫情之前每場活動平均吸引超過60萬人，成千上萬的參與者化身為各種海洋生物，遊走在康尼島的木板路上；該活動通常在每年6月夏至之後第一個周六舉行，參加遊行者通常會沿著木板路一路盡情表演，遊行後還有各種音樂舞會、街頭藝術供遊客欣賞。

康尼島每年新年第一天都會舉行冬泳比賽。（本報檔案照）

冬日裡的康尼島略顯寂寞，但新年第一天當地有北極熊俱樂部(The Coney Island Polar Bear Club)冬泳挑戰，上千勇士衝向刺骨海水，一邊往前衝，一邊為新的一年嶄新的開始加油吶喊，只是參加者不斷抖動的雙唇卻漏了怯，但也為旁觀者帶來了歡樂。

更多有關康尼島的購票、活動等信息，可查看https://www.coneyisland.com。