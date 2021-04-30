我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3228萬人確診 30%民眾完成接種

仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

紐約百年康尼島疫情後再迎賓 炎炎夏日好去處

記者黃伊奕／紐約報導
康尼島疫情下重新回歸。（記者黃伊奕／攝影）
康尼島疫情下重新回歸。（記者黃伊奕／攝影）

康尼島(Coney Island)是位於布碌崙(布魯克林)南海岸的旅遊勝地，已有數百年歷史，這裡有沙灘、遊樂場、體育館、海洋博物館，也有美食、陽光和海風，還有數不盡的大大小小經典活動，包括著名的美人魚遊行、熱狗大賽；因疫情的影響去年破天荒錯過了一整個夏季，近期隨著疫情好轉，終於又活力滿滿迎接紐約客。

炎炎夏日通常沙灘會躺滿遊客。（記者黃伊奕／攝影）
炎炎夏日通常沙灘會躺滿遊客。（記者黃伊奕／攝影）

康尼島原本是一個獨立的海島，約4哩長、1.5哩寬，與布碌崙(布魯克林)完全分開，兩地之間相隔康尼島海灣；但部分海灣嚴重淤沙，20世紀初原本計畫清除淤沙、建造運河；之後為了建造Belt Pkwy，在二戰前海灣被填成陸地；如今面向大西洋的海灘，已是著名的休閒娛樂區。

康尼島歷史圖。（取自康尼島網站）
康尼島歷史圖。（取自康尼島網站）
康尼島歷史圖。（圖片取自康尼島網站）
康尼島歷史圖。（圖片取自康尼島網站）

南北戰爭後 變度假區

南北戰爭後康尼島被開發成為度假區，1860年至1870年代島上交通發達，有鐵路也有渡輪，因此成為不錯的經商地點，隨之大型飯店、賽馬場、遊樂場等娛樂設施相繼設立；在上世紀20世紀初期，蒸汽鐵路開始電氣化，經過布碌崙大橋一直連接到曼哈頓，於是康尼島又從度假區發展成為紐約客的避暑勝地。

在1915年隨著地鐵出現，前往康尼島的交通便利進一步升級，當地迎來了最繁榮的年代；但二次大戰後康尼島繁榮景象開始消退，冷氣出現也降低民眾避暑需求，汽車普及大家開始追求更遠的娛樂區域，康尼島著名的月神樂園(Luna Park)也因一連串的火災在1946年歇業，街頭也出現幫派問題，家長們不願意孩子再來這裡玩，治安也嚴重影響了周邊的商家生意。重重問題影響下，在1964年島上最後一間大型遊樂園障礙賽馬樂園(Steeplechase Park)關閉，也象徵著康尼島暫時退出歷史舞台。

近年隨著MCU體育場的修建，康尼島又開始重新繁榮，該體育場是職業棒球小聯盟球隊布碌崙旋風的主球場，每年賽季都會吸引大量球迷到場觀戰。

園內有不少驚險娛樂設施。（記者黃伊奕／攝影）
園內有不少驚險娛樂設施。（記者黃伊奕／攝影）

復古遊樂場 喜愛者眾

隨著人流回歸，康尼島月神公園以及迪諾神奇摩天輪公園(Deno's Wonder Wheel Park)也隨之回歸，雖然比不上那些著名的連鎖遊樂場，但康尼島主打復古路線，吸引了一批忠實喜愛者；去年疫情中，康尼島錯過整個夏季，當地多個管理團隊頻頻叫苦稱堅持不下去，但終於在4月9日重新對外開放，並且很快迎來大批遊客光顧。

重開之下仍有一定的防疫限制，例如這兩個遊樂場到5月31日國殤日(Memorial Day)期間，僅允許33%的客容量在周末開放；但國殤日之後將每天都開放，客容量也會上漲到50%。

園內還有不少贏取獎品的小遊戲，但需要單獨購票。（記者黃伊奕／攝影）
園內還有不少贏取獎品的小遊戲，但需要單獨購票。（記者黃伊奕／攝影）

月神公園 40元玩2小時

此外月神公園也首次設立門票，還增加了糖果馬戲團(Circus Candy)、消防巡邏、彩虹輪(Rainbowheel)、Aeromax、Grand Prix以及迷你老鼠(Mini Mouse)等多個娛樂設施，支付40元門票價格可在園內暢玩兩小時。

園內擁有大量可供低齡兒童玩耍的娛樂設施，只需在家長陪同下，兩歲小朋友也能乘坐各種小火車、飛機、海盜船等娛樂設施；但園內套環等獲獎小遊戲並不包含在門票內，需要單獨購買月神卡或支付現金，而且門票也只能單次入園。

不少遊樂設施適合低齡小朋友參加。（記者黃伊奕／攝影）
不少遊樂設施適合低齡小朋友參加。（記者黃伊奕／攝影）

摩天輪公園 喜迎百年

迪諾神奇摩天輪公園今年迎來100年紀念日，園內除了增加各種遊樂設施外，遊樂場贈送500個免費名額給疫情期間抗戰在第一線的醫護人員及家屬；普通民眾仍採取每個娛樂設施單獨購票，或者使用充值卡的方式，每個娛樂設施單次乘坐費用在五元至十元左右，但根據充值金額可享有一定折扣。

休息期間也可吹著海風享受美食。（記者黃伊奕／攝影）
休息期間也可吹著海風享受美食。（記者黃伊奕／攝影）
一家專門銷售手工提線木偶的小店。（記者黃伊奕／攝影）
一家專門銷售手工提線木偶的小店。（記者黃伊奕／攝影）

除了兩大遊樂場外，康尼島周邊也滿是各種購物小店和特色美食店，非常值得一逛；當地非牟利組織推出的康尼島歷史計畫(Coney Island History Project)提供不少復古遊戲，例如氣槍打氣球、千奇百怪秀等；一家名為skin the wire的店鋪銷售大量手工製提線木偶，讓不少白髮蒼蒼的老人回憶起童年最愛的那些玩具。

康尼島熱狗大賽，曾有參選選手在短時間內吞下70多個熱狗。（本報檔案照）
康尼島熱狗大賽，曾有參選選手在短時間內吞下70多個熱狗。（本報檔案照）

熱狗大賽 國慶日要事

康尼島每年舉辦大大小小的活動，通常在6月最後一周直到勞工節，當地會在周五晚間舉行煙花秀，每周還有各種小型紀念活動；但最著名的是當地國慶日傳統活動「Nathans國際吃熱狗大賽」，1916年Nathans熱狗店在康尼島開業，隨著該熱狗店店鋪越開越大，也越來越受歡迎，業主在1972年推出吃熱狗大賽，以回饋社區。

康尼島著名的熱狗店夏季總是大排長龍。（記者黃伊奕／攝影）
康尼島著名的熱狗店夏季總是大排長龍。（記者黃伊奕／攝影）

如今該熱狗大賽已成為紐約國慶日的重要活動，每年吸引上萬紐約客和各地遊客觀看，數十名選手以男女分組在十分鐘內誰能吞下最多的熱狗，誰就能抱走大獎；近些年男子組抱走冠軍的都是綽號「大白鯊」的切斯納(Joey Chestnut)，曾在2018年狂吞74個熱狗。

美人魚遊行每年都吸引成千上萬的遊客參加，去年因疫情停辦，今年可望擇日回歸。（本報...
美人魚遊行每年都吸引成千上萬的遊客參加，去年因疫情停辦，今年可望擇日回歸。（本報檔案照）

康尼島木板路周圍也有不少商舖。（記者黃伊奕／攝影）
康尼島木板路周圍也有不少商舖。（記者黃伊奕／攝影）

美人魚遊行 今夏回歸

康尼島美人魚遊行是紐約市最著名的遊行活動之一，每年吸引來自世界各地的遊客參加，疫情之前每場活動平均吸引超過60萬人，成千上萬的參與者化身為各種海洋生物，遊走在康尼島的木板路上；該活動通常在每年6月夏至之後第一個周六舉行，參加遊行者通常會沿著木板路一路盡情表演，遊行後還有各種音樂舞會、街頭藝術供遊客欣賞。

康尼島每年新年第一天都會舉行冬泳比賽。（本報檔案照）
康尼島每年新年第一天都會舉行冬泳比賽。（本報檔案照）

冬日裡的康尼島略顯寂寞，但新年第一天當地有北極熊俱樂部(The Coney Island Polar Bear Club)冬泳挑戰，上千勇士衝向刺骨海水，一邊往前衝，一邊為新的一年嶄新的開始加油吶喊，只是參加者不斷抖動的雙唇卻漏了怯，但也為旁觀者帶來了歡樂。

更多有關康尼島的購票、活動等信息，可查看https://www.coneyisland.com

康尼島 遊行 紐約市

上一則

劉林劍虹獲聯成背書 承諾振興華埠

下一則

促進消費 「開放街道」永久化 紐約市議會通過

延伸閱讀

洛杉磯將舉行汽車遊行抗議仇恨亞裔犯罪 吳彥祖支持

洛杉磯將舉行汽車遊行抗議仇恨亞裔犯罪 吳彥祖支持
地鐵F線5月3日全面恢復 布碌崙路段還增加快線服務

地鐵F線5月3日全面恢復 布碌崙路段還增加快線服務
布碌崙日落公園遊民問題惡化 居民投訴暴增

布碌崙日落公園遊民問題惡化 居民投訴暴增
紐約客談／ 能否糾正極左風潮？今年市長選舉見分曉

紐約客談／ 能否糾正極左風潮？今年市長選舉見分曉
斯靜格電視競選廣告 擬在全紐約市新建200個遊樂場

斯靜格電視競選廣告 擬在全紐約市新建200個遊樂場

熱門新聞

90歲的于長年日前染疫，在病床上與病魔纏鬥半個月，不幸離世。(于女士提供)

打完首劑疫苗 華人老夫妻染疫離世 女兒嘆未及早檢測

2021-04-25 02:30
21歲的納菲亞在家門口被他人用硫酸攻擊，她期盼警方早日逮捕嫌犯；左圖為納菲亞受害前照片，中圖與右圖為受害人被硫酸燒傷的照片。取自GoFundMe網頁)

亞裔女被潑硫酸 毀容幾近失明哭訴尋兇嫌

2021-04-23 02:28
紐約曼哈頓哈林區(Harlem)23日晚發生一起涉及亞裔的攻擊案件。(截取自紐約市警局提供錄像)

亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危

2021-04-24 16:04
攻擊馬耀攀的男嫌目前仍在逃。(市警提供)

遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標

2021-04-25 14:46
布碌崙正統猶太裔社區出現大規模RSV病毒感染。（本報檔案照）

紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例

2021-04-26 07:00
吳女士老公在接種疫苗後第二天就送去醫院急症室。（吳女士提供）

打完疫苗次日 他心臟驟停6分鐘

2021-04-28 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡

已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡
歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡
美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」
拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略

拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略