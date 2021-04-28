老人中心關閉一年 業者商重開

亞美成人日間護理協會數十家業者拜訪華商會，前排右三至五依次為張寶利，戴宏，杜彼得。(記者朱蕾/攝影)

紐約市 的成人日間護理中心，因新冠疫情 已關閉一年，改變了以往每天到這些中心就餐、活動、社交的年長者們適應的生活，有些長者因此出現心理問題，還有些長者已離世；此行業重開在即，亞美成人日間護理協會數十家業者27日拜訪法拉盛 華人工商促進會，探討重開後將要面對的會員流失、場所安全、行業競爭等問題，並聽取社區意見。

紐約華人社區及其他社區的成人日間護理中心，不僅為社區長者提供照顧，也成為長者、特別是獨居長者日常社交、學習和娛樂的主要場所；這些中心在去年疫情爆發後關閉，雖然政府尚未明確給出重開日前，但隨著疫苗接種、疫情好轉，業者們預計距離重開不遠了，同時也預見會面臨變化和挑戰。

去年11月成立的亞美成人日間護理協會(Asian American Adult Daycare Association)，旨在團結業者並提供專業指導，促進該行業健康發展。

協會會長張寶利表示，成人日間中心實體場所因疫情已關閉一年多，「我們的會員大多是80歲以上的長者，習慣了每天來中心的他們，疫情後由於長久居家不敢外出、缺少社交和娛樂，有些人出現心理問題，很多長者期盼盡快重返中心。」

張寶利也說，作為業者，雖然期待開放，但同時也有些擔心，因為重開後一定會面臨很多問題，僅他經營的大帝國日間護理中心，疫情這一年，已有70餘名長者去世，也有些老人變為七天護理，會員流失是現實問題；還有重開後如何全面保障長者的安全等。

張寶利表示，僅在法拉盛，目前有超過1萬名耆老需要照顧服務，成人日間護理發展至今，已成為華人社區服務年長者主要項目之一，「集合業者的亞美成人日間護理協會成立短短幾個月，已有42家紐約華社的日間護理中心經營者加入；面臨重開後嚴峻的形勢，我們能夠互相交流、支持，分享經驗，共度難關；同時樹立行業形象。」

法拉盛華商會理事長戴宏感謝社區的成人日間中心長期為長者提供全面的服務；華商會首席顧問、亞美成人日間護理協會高級行政顧問杜彼得表示，這場疫情改變了很多，但無論怎麼變，規範經營和全心全意為長者提供優質服務一定是這些長者照顧中心的成功之本。