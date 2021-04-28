打完疫苗次日 他心臟驟停6分鐘

吳女士老公在接種疫苗後第二天就送去醫院急症室。（吳女士提供）

居住在皇后區的孟加拉國移民薩達爾(Ruhul Sardar)在接種新冠肺炎疫苗 後第二天因心臟驟停送醫搶救，之後就一直躺在醫院重症室，醫生預計其命不久矣，其華裔妻子吳茱蒂(Judy Wu)無奈於26日簽下拔管協議；雖然醫生解釋可能是突發心臟病 ，但吳女士懷疑是疫苗副作用導致。

吳女士回憶丈夫薩達爾在3月12日接種了輝瑞疫苗第一針，原本一切正常，兩周後的一個晚上兩人入睡後，吳女士突然被一陣急促呼吸聲吵醒，「他當時突然雙手握拳抓得死死的，整個人像不能呼吸一樣在掙扎」。

吳女士驚慌中將薩達爾叫醒，「他很快就醒來也恢復了正常，我問他怎麼了，他自己也不知道怎麼回事，還以為不過是做了噩夢。」

4月4日薩達爾完成了疫苗第二針接種，第二天晚上10時左右突然又出現不能呼吸，雙手緊握症狀，嘴巴也咬得死死的症狀；這次無論吳女士怎麼樣也沒能將他叫醒，只能趕緊報警。

很快消防人員、救護人員趕來現場，並將薩達爾抬上了救護車進行心肺復甦，吳女士說「抵達醫院後，醫生告訴我他的心臟在送往醫院途中停止跳動六分鐘，情況十分危險。」

直到第七天薩達爾才睜開眼睛，並一直待在重症室；醫生告訴吳女士，可能是薩達爾此前患有心臟病，但他自己卻不知道；吳女士詢問是否與新冠肺炎疫苗有關，醫生不肯給任何正面答覆。

薩達爾之後情況越來越嚴重，腎臟和肺都已衰竭，洗腎、進食、排泄都依靠插管，「醫生告訴我他已經沒有恢復的可能了」，無奈之下吳女士只能簽下拔管協議。

吳女士原本是一名美髮師，薩達爾當時常來找她理髮，吳女士不會英文但和薩達爾卻默契十足，「很奇怪，別人說英文我聽不懂，但他說我就很快明白什麼意思」；隨著兩人越來越熟悉，五年前決定步入婚姻。

62歲的薩達爾來自孟加拉，但過去30年一直沒能拿到綠卡 ，原本今年6月即將圓夢卻突然遭此厄運；「他常說等拿到綠卡了，就帶我回他老家看看，還要一起環遊世界，他還告訴我他在老家有一兒一女，但因身分問題這麼多年都沒見過，他做夢都希望再見他的家人一面。」

吳女士說薩達爾過去雖然有高血壓和痛風，但從未聽說有心臟病，身體狀況也很好「他打疫苗當天還去上班，出事當晚睡覺前我們還聊了很久；沒想到躲過了疫情，卻沒熬過疫苗。」