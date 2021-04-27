合作推動離岸風力發電 台美線上交流

「2021台美離岸風電海洋機械產業供應鏈合作線上交流會」20日晚邀請台美產官雙方代表對談。(截自視訊會議)

拜登總統此前宣布，將加速推動美國 離岸風力發電，並規畫優先以紐約州長島和新澤西州 部分聯邦水域進行風電開發；日前駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦台美離岸風電合作線上交流會，盼藉由互相對話交流，增進雙方合作契機。

為加強推動「台美經濟繁榮夥伴對話」的供應鏈合作，由經濟部工業局規畫，駐紐約及波士頓經文處、駐美投資貿易服務處、財團法人金屬工業研究發展中心等單位合辦「2021台美離岸風電海洋機械產業供應鏈合作線上交流會」(Taiwan-USA Supply Chain Collaboration in Offshore Wind Industry)，邀請新澤西州、羅德島州政府官員說明東北海域離岸風電市場，並邀請美國及台灣 離岸風電重要業者與談，分享供應鏈合作商機。

目前全美僅有兩座小型型離岸風場，分別位於羅德島州和維吉尼亞州，拜登政府在上月底設定2030年離岸風電30百萬瓩(GW)裝置容量目標，希望能滿足1000萬戶住宅用電需求，同時達到環保節能的目標。

於2016年底啟用全美首座商業離岸風場的羅德島，州長麥基(Daniel McKee)表示，羅德島盼未來能積極發展離岸風電產業，他也期待能向台灣廠商吸取經驗、發展更緊密的夥伴關係。

經文處處長李光章則表示，交流會呼應台美經濟繁榮夥伴對話精神，也展現台灣支持拜登政府的離岸風電計畫；他說，台灣承諾善盡責任，協助實現全球氣候目標，並期待分享開發離岸風場的經驗、支持美國供應鏈、一同推動海洋技術關鍵研究。

另外他還說，氣候變遷為全世界帶來挑戰，全球都要攜手合作，才能為後代子孫創建永續發展的世界。

會上經濟部工業局長呂正華、新澤西州副州長Sheila Oliver，和新澤西州韓裔國會眾議員金安迪(Andy Kim)也以預錄影片強調台美在離岸風電領域合作的重要性；美國當地業者則說明合作夥伴選擇條件，永冠能源、華城電機、士林電機等台灣離岸風電供應商，則介紹各自產製情形。