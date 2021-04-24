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加州新冠感染率 從全美最高降至最低 公衛學者大讚

MIT：室內距6呎與60呎染疫風險一樣高 保持通風更重要

樂齡會線上講座 專家籲長者盡早打疫苗

記者金春香／紐約報導
專家指出，已經完成第二劑疫苗接種兩周以上的長者，可以在室內與小規模的已經接種的親友相聚。（紐約州長辦公室提供）
專家指出，已經完成第二劑疫苗接種兩周以上的長者，可以在室內與小規模的已經接種的親友相聚。（紐約州長辦公室提供）

樂齡會(AARP)22日舉辦電話里民大會，邀請多名醫學專家和護士，解答民眾提出的新冠相關問題；專家指出，疫苗推出至今，雖然仍有接種後出現副作用，甚至嬌生疫苗被叫停等問題，但接種疫苗、達到群體免疫極為關鍵，對疫苗遲疑者應請教家庭醫生，消除疑慮，盡早接種。

加州大學舊金山分校醫學教授Alka Kanaya表示，已經完成第二劑疫苗接種兩周以上的長者，在室內與小規模的已經接種的親友相聚，不需要戴口罩；鑑於孩童受新冠病毒影響的程度較低，已經接種的祖父母可以與孫輩擁抱互動，在感染率較低的社區，長者也可以在不戴口罩的情況下在室內與孫輩互動。

莫德納疫苗3萬名臨床試驗者中，5%為亞太裔；輝瑞3萬8000名臨床試驗者中，4%為亞太裔；前者主要在美國進行，後者的參與者遍布全球多地；Kanaya指出，亞太裔人口占全球人口的六成，需要在更多藥物、疫苗及醫學相關臨床試驗中增加亞裔人數，才能更進一步確認該藥物或疫苗，是否對亞裔整體有幫助，以及確保醫療體系能為所有族裔服務。

Kanaya還指出，根據臨床試驗，接種輝瑞疫苗者出現副作用的數量比莫德納疫苗接種者少，若害怕出現較嚴重副作用，可以選擇接種輝瑞；她也表示，就算有副作用，其程度也遠不及感染新冠表現出的症狀，因此有遲疑者仍應及早接種。

亞裔家庭很多是幾代同住一個屋簷下，但有長者仍對接種表示遲疑，美國菲律賓裔護士協會主席Mary Joy Garcia-Dia表示，她自己也遇到相同問題，這時候需要耐心與家庭成員交談，最好能夠讓對疫苗遲疑著與他們所信任的家庭醫生交談，說明疫苗情況，勸他們早日接種。

疫苗 亞裔 輝瑞

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