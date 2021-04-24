台灣藝術家蘇匯宇白水 全版錄影首次公開

蘇匯宇的作品「白水」全版錄影將首次透過Performa播映。(紐文中心提供)

美國當代藝術機構Performa推出「安可」數位節目系列，即日起至5月底將播出十場2019年Performa雙年展獎助各國藝術家委託創作的現場演出錄影，其中包括台灣 藝術家蘇匯宇的作品「白水」(The White Waters)全版錄影將首次公開，於美東時間每天晚間7時播出。

「白水」是由Performa、空總台灣當代文化實驗場(C-LAB)共同製作；作品以已故劇場 工作者田啟元1993年作品「白水」及其引用的民間傳說「白蛇傳」為藍本，結合動態影像及現場表演，回訪華夏文化、宗教、倫理上的各種觀點，重新探討性別認同與情慾感官的議題；此次全版錄影將透過Performa官網「安可」系列，首度公開播映。

該作品在2019年首演時，在鏡框劇場以多頻道投影及螢幕，搭配演員舞台表演；2020年在空總台灣當代文化實驗場年度展覽「Re: Play操/演現場」，以錄像裝置及現場演出呈現，觀眾可遊走於多頻道螢幕裝置及現場演出場域中，感受影像變化及肢體戲劇化的張力與氛圍；「白水」錄像裝置版並將於今年前往英國曼徹斯特華人當代藝術中心以及瑞士溫特圖爾美術館個展。

駐紐約台北文化中心與Performa、空總台灣當代文化實驗場及台北市立美術館，攜手打造2019年Performa雙年展台灣無牆主題館(Pavilion Without Walls)，共同邀請台灣藝術家創作發表新作，於紐約市 各處呈現台灣當代藝術的創造力，引起民眾迴響。

Performa創辦於2004年，為一跨藝術領域的非營利組織，旨為探索「現場表演」(live performance)在20世紀藝術史上所扮演的關鍵角色，以及鼓勵21世紀的新型態表演創作。

除「白水」外，Performa的「安可」數位節目系列還將播映來自泰國、阿根廷、法國、伊朗、賽普勒斯、瑞典、香港、羅馬尼亞、美國等地的藝術家作品，觀眾可回味新冠肺炎前不需戴口罩、與陌生人一同沉浸劇場觀賞節目的情境。「安可」數位節目系列播映網址為www.performa-arts.org。