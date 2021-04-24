重振旅遊業 市府投放3000萬廣告

市府將投資3000億元用於投放廣告，希望在疫後經濟重啟中重振旅遊業。（記者和釗宇／攝影）

新冠疫情 使紐約市 旅遊業遭到重創，市長白思豪 (Bill de Blasio)日前表示，市府將投資3000萬元用於投放廣告，這個金額是往年的10倍，希望重振紐約市旅遊相關產業，並帶動增加40萬個就業崗位。

白思豪說，這將是紐約市史上規模最大的廣告投資，將從6月起推出廣告，告訴人們紐約市正在重啟，全市五區正在恢復活力和能量；「我們需要慶祝重啟，也需要讓人們知道我們的經濟活動已經恢復，歡迎他們來到這座疫情期間英雄般的城市」

本次宣傳推廣名為「紐約再度喚醒」(New York City Reawakens)，由紐約市旅遊局(NYC & Company)負責執行，希望重振紐約市的酒店、餐飲、藝術、娛樂和計程車行業，以重振旅遊帶動增加40萬個就業崗位。

旅遊局長狄克森(Fred Dixon)表示，廣告主要針對國內遊客，因國內遊客占紐約市遊客的80%；他還表示，市府將在多平台投放廣告，並與網紅合作，在社交媒體上推廣。

數據顯示，旅遊業是紐約市主要的經濟引擎，2019年共有6660萬人次來紐約市旅遊，創下歷史紀錄，為紐約市帶來大約474億元的直接消費；然而去年受新冠疫情影響，市旅遊局預計，紐約市的旅遊業要到2025年後，才有可能恢復到疫情前的水平；不過，上月數據顯示，全市酒店的入住率和時報廣場遊客數量已經有所回升。

白思豪表示，本次推廣經費來自聯邦政府發的刺激款，因此遠高於此前紐約市每年約300萬元的旅遊宣傳經費；他說，「旅遊業對紐約市的經濟非常重要，承載著數十萬就業崗位，相信這些崗位將重新回來。」