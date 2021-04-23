購物、用餐、美容美髮…法拉盛優惠周 25日熱鬧登場

「貓咪甜心」店內的精美拍照場景櫻花樹下的吊椅。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛 商業改進區(Flushing BID)舉辦的「法拉盛優惠周」(Flushing Shopping Week)活動，將於4月25日(周日)至5月2日(周日)登場，集合超過30家法拉盛店鋪，從各式餐館、花店、遊戲、美容美髮，到服裝零售，應有盡有；若全家一起到訪，每名家庭成員都能找到樂趣和滿足需要。

法拉盛商改區 執行主任余鈿崧表示，隨著新冠疫苗接種的覆蓋面不斷擴大，加上近期天氣轉暖，增加了消費者外出消費的頻率和意願，商改區希望通過舉辦「法拉盛優惠周」等活動，以促銷優惠的形式，吸引消費者回歸法拉盛，同時以市場行銷的方式，宣傳介紹法拉盛地區的商家，推動法拉盛進一步成為民眾購物、用餐、旅遊的目的地。

在爲期一周的「法拉盛優惠周」活動期間，30餘個加盟的店鋪將爲進店消費的顧客提供購物、用餐、服務的優惠；法拉盛商改區還向參與商家，提供一定數量的環保袋，推廣環保理念，同時減輕塑膠袋禁用法出台後小商家的壓力。

各式特色餐館 美食 價格實惠

法拉盛各式美食雲集，來到這裡怎能不大飽口福。此次有十餘家餐館加入法拉盛優惠周，從民族特色美食、火鍋、台灣小吃到素食，選擇多樣、價格實惠。

「十秒到雲南過橋米線」品嘗地道雲南味。(翻拍餐館菜單)

「十秒到雲南過橋米線」物美價廉。(翻拍餐館菜單)

「十秒到雲南過橋米線」(ShiMiaoDao Yunan Rice Noodles)三年前進駐法拉盛市中心，採用傳統古法配方和中國雲南進口的米線和調料，供應原味米線、番茄肥牛米線、青花椒魚米線、蘑菇雞腿米線、大排米線等十多種不同口味選擇，人均十多元的價格就可品嘗到地道的雲南味，堂吃還可以無限續米線。優惠周期間，在此消費滿29.95元的顧客，可免費任選一份小吃。餐館地址：40路135-25號，電話：(917)536-5975。

「雲吞妹」提供正宗的港式雲吞及小吃、飲品。(記者朱蕾/攝影)

「雲吞妹」提供正宗的港式雲吞。(取自餐館網站)

正宗港式雲吞店「雲吞妹」(Maxi's Noodle)，由年輕華裔創立，每一個雲吞都裹滿了蝦肉，Q彈新鮮，且湯底鮮美，可選湯麵或蠔油撈麵；還有酥脆的港式炸魚皮、濃稠美味的碗仔翅等小食，再配上一杯港式奶茶、咖啡、或鴛鴦，品味經典。優惠周期間，顧客消費每滿20元，可免費獲得一份前菜，最多限兩份。地址：38大道135-11號，電話：(917)908-0808。

馬路邊邊餐館的手牆面及復古的內飾，帶食客穿越回到二、三十年前。(記者朱蕾/攝影)

四川串串店「馬路邊邊」(Spicy Palace)是近些年在中國大受歡迎的網紅店，在法拉盛落戶的紐約首家分店自開業以來，吸引很多年輕人特意到此打卡；餐館是以串串為主的四川風味，還有多種冒菜以及四川特有的酥肉、傳統冰粉等。餐館的手繪牆面以及復古的內飾，仿佛一台時光機，帶食客穿越回到二、三十年前的成都。優惠周期間，顧客在該店點菜品滿68元，可免費獲得價值20元的鍋底一份。地址：王子街(Prince St.)37-17號，電話：(917)908-0909。

美容美髮、護膚彩妝 折扣優惠

很多華人都會定期到法拉盛理髮、做髮型、護膚等，優惠周期間可享受很好的折扣。

「紅髮型創作中心」(Red Hair Studio)成立於2011年，擁有經驗豐富的髮型設計師，並提供貼心服務，優惠周期間，該店的新顧客可享受剪髮半價，並可獲得精美禮品。地址：王子街39-07號，電話：(718)939-6303。

還有多家美容、護膚、彩妝店以優惠折扣吸引顧客：在法拉盛市中心擁有三家分店的「Everyday Beauty」專賣店推出全場八折優惠；緬街(Main St.)上的「姿娜芬化妝品店」(IASO Inc)，消費滿88元送價值15元的面膜；王子街上的「美姿堂皮膚管理中心」(La Peau Day Spa)，顧客可以38元的特價享受原價138元的韓式小氣泡美容體驗，還會獲得精美禮品；位於布斯紀念大道(Booth Memorial Ave.)136-20號的「意境會所」(Mirage Spa)，提供39元特價套餐，包括剪髮、護髮、推拿、臉部護理和美甲。

「貓咪甜心」的粉紅用餐區。(記者朱蕾/攝影)

「貓咪甜心」的網紅拍照點。(記者朱蕾/攝影)

「貓咪甜心」店內有各式抓娃娃機。(記者朱蕾/攝影)

高顏值遊戲甜品店 滿足少女心

去年在法拉盛全新開張的「貓咪甜心」(Sweet Cats Cafe)遊戲及甜品店，無論是店鋪樣貌，還是店內遊戲機、甜品和飲品，均具有超高顏值，全店以粉色為主色調，精心布置了多個網紅拍照場景：櫻花樹下的吊椅、粉紅海洋球池、表白沙發牆等，隨便一拍，就成精美相片。

店內有幾十台各式抓娃娃機邀你來試試手氣，還可在此舉辦多人派對、定制精美蛋糕，最大程度的滿足少女心。優惠周期間，該店推出娃娃機遊戲幣買100元送30元，訂購蛋糕全場八折，辦理會員卡充值300元送100元。地址：法靈頓街(Farrington St.)35-21號，電話(929)218-3130。

999花城主營鮮花、綠植。(記者朱蕾/攝影)

999花城每天提供新鮮的各式花卉、精緻盆栽。(記者朱蕾/攝影)

在法拉盛市中心經營十餘年的「999花城」(Soy Bean Chan Flower Shop)在優惠周期間，為消費滿30元及以上的顧客，贈送價值15元的精美禮物一份；該花店主營鮮花、綠植，每天提供最新鮮的各式花卉、精緻盆栽，同時提供庭院設計、結婚花球、會場布置等服務，走進店鋪，就能感受到溫馨和愉悅，到此挑選鮮花裝點居室、贈送親友都是好選擇。花城地址：羅斯福大道(Roosevelt Ave.)135-26號，電話(718)321-3982。

還有多家餐館、服裝店、藥房、旅行社、酒莊等參加「法拉盛優惠周」，更多活動信息及商家優惠請至法拉盛商改區網站www.flushingbid.com查詢；也可掃二維碼進入網站。