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長者打疫苗不便 亟需社區接種點

記者顏潔恩／紐約報導
在寇頓的爭取下，新冠疫苗日前在華康會提供民眾接種。(寇頓辦公室提供)
在寇頓的爭取下，新冠疫苗日前在華康會提供民眾接種。(寇頓辦公室提供)

眾議員寇頓(William Colton)日前成功爭取在布碌崙(布魯克林)班森賀華社，為社區民眾接種疫苗服務；他20日發布聲明說，市府大型接種點對很多社區長者、殘障人士而言地點太遠，並不方便，呼籲在社區內設立更多接種點，提高接種率。

寇頓表示，曼哈頓賈維茨中心(Jacob K. Javits Convention Center)、皇后區花旗球場(Citi Field)等大規模接種點儘管受到居民關注，但到以上地點施打疫苗的長者和殘障人士不多；他認為市府應改變策略，在各社區開設相對小型，但當地人更方便抵達、接受服務的接種點。

寇頓舉例，上周末於班森賀華人健康協會會所提供疫苗接種服務，一名100歲長者施打疫苗後，對在場的工作人員表示感謝，提到若非社區開設接種點，她根本無法到其他的地方接種。

寇頓辦公室目前還計畫著在當地社區中心、教堂等設立接種站，繼續為50歲以上居民或教育相關行業、打第一劑疫苗的優先服務；請民眾立即撥電至(718) 236-1598預約，以確保獲得名額，民眾打電話時需提供姓名、出生日期、性別、地址、電話的基本資料。

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