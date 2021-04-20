亞裔長者想打疫苗難預約 皇后區盼增供應

民選官員、市議員參選人以及華裔醫生代表呼籲州、市府為皇后區的當地社區組織提供更多新冠疫苗。(記者朱蕾/攝影)

多名民選官員、法拉盛 市議員參選人和華裔醫生代表，19日在法拉盛要求州、市府為皇后區的當地社區組織提供更多新冠疫苗 ，指出該區65歲以上的亞裔 長者中，只有17%接種一劑疫苗，落後於其他社區，呼籲政府重視該區的疫苗分配及長者的疫苗預約問題。

州眾議員金兌錫(Ron Kim)表示，皇后區有27%的人口為亞裔，但目前根據統計，65歲以上的亞裔只有17%接種一劑疫苗，像「亞美醫師協會」(CAIPA)這樣的社區組織，在移民社區的健康醫療方面發揮重要作用，上月該組織收到的500劑疫苗，兩天就全部用完，具有每天為200至300人接種的能力，「抗擊疫情上至關重要的是，疫苗接種的速度要超過新增感染的速度。」

正在參選皇后區長的市議員布萊默(Jimmy Van Bramer)則表示，「皇后區的亞太裔年長者正在努力從疫情和仇恨亞裔的雙重打擊中恢復，若要戰勝這場疫情，紐約市必須讓盡可能多的民眾接種疫苗，無論背景、身分、收入水平，因此我們需要動員當地社區組織參與其中。」

法拉盛市議員參選人楊愛倫則表示，法拉盛地區一年多來是全市疫情最嚴重的地區之一，但醫療資源始終跟不上需要，「我呼籲政府立即做出改變，支持紐約亞美醫師協會等社區組織進行社區救助工作，法拉盛需要更多的疫苗和更多的無障礙語言溝通途徑。」

亞美醫師協會總裁和會長劉季高也出席記者會，他表示，華人接種疫苗的意願很高，但法拉盛華人年長者眾多，大多不會上網預約，雖然華人醫生的診所幾乎都在積極申請疫苗，但很多診所拿不到，至今疫苗供應還是很大的問題。