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災難貸款增至50萬 申請者可聯絡SBA

記者顏嘉瑩／紐約報導
郭曼麗表示，EIDL最高可貸金額，自6日起從15萬元提高到50萬，申請者若想提高額度，可以寄電郵至SBA提出。(截自視訊會議)
郭曼麗表示，EIDL最高可貸金額，自6日起從15萬元提高到50萬，申請者若想提高額度，可以寄電郵至SBA提出。(截自視訊會議)

聯邦政府與國會近日大幅改進「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program，PPP)和「經濟受損災難貸款」(Economic Injury Disaster Loan Program，簡稱EIDL)等；聯邦小企業管理署(SBA)經濟發展專員郭曼麗15日表示，其中EIDL最高可貸金額，自6日起從15萬元提高到50萬，申請者若想提高額度，可以寄電郵至SBA提出。

國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)15日在線上舉辦座談，針對多項聯邦政府提供給小商家的紓困貸款與計畫講解；郭曼麗表示，此前SBA僅提供EIDL申貸者六個月的營運資金，最高金額15萬，但新冠肺炎疫情持續，小商家需要更高額度的低息貸款，才能度過難關，因此SBA現提供申貸者24個月營運支出的貸款金額，最高50萬元。

郭曼麗說，想要提高額度的申貸者，可以寫電郵至[email protected]信箱，主旨填上「EIDL Increase Request for [10碼申請號碼]」；另外還款期也從12個月延長至24個月。

SBA也會主動發出電郵給申請者，不過郭曼麗提醒，利用該途徑詐騙的案例層出不窮，民眾在寫電郵時，應該只填上SBA要求的資訊，千萬不要將個人財務資訊夾在電郵寄出；同時在收到SBA郵件時，應該注意網址應為sba.gov,其他網址均為詐騙。

另外已經領取過一次PPP的小商家，在貸款金額已使用完的情況下，可於5月31日(周一)前再次申請；郭曼麗表示，想要申請的民眾最好在申請截止前一周就把資料交給貸方，千萬不要等到最後一天才遞交資料；若要申請100%豁免、免還PPP，在符合PPP金額使用規定下，申請者需要主動向資方詢問申請豁免，且只要金額用完後就可在下月底前申請。

貸款 詐騙 聯邦政府

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