法拉盛、日落公園 陽性率仍高

法拉盛陽性率仍居高不下，防疫不能鬆懈。圖為法拉盛市中心街景。（記者牟蘭/攝影）

州府16日數據顯示，州內新冠疫情 數字繼續顯著下降，七天平均病毒檢測陽性率降至3.04%，是去年感恩節以來最低值，且州內有超過四成民眾至少接種一劑疫苗 ，但皇后區兩個郵編地區陽性率仍在10%以上；州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，紐約雖已經完全回到假日疫情升溫之前的狀態，但還遠未回歸正常，需要時刻警惕潛伏的變種病毒傳播等危機，暫時不能放鬆防疫規定。

葛謨表示，州內新冠住院人數繼續降低至3884人，是去年11月30日以來最低值，不過16日再新增死亡43例，州內單日新冠檢測陽性率為2.81%，七天平均陽性率為3.04%，是去年11月25日以來最低值，這些數字說明紐約疫情回到去年節假日前的狀態。

不過根據紐約市 府數字，4月6日至12日期間，皇后區郵遞區號為11355的法拉盛/Murray Hill/Queensboro Hill地區，及郵遞區號為11416的歐松公園(Ozone Park)七天平均陽性率仍超過10%；史泰登島的10302和10307兩個郵遞區號；布碌崙(布魯克林)日落公園11220郵遞區號內的七天平均陽性率也超過9%。

疫苗接種方面，州內40.2%的民眾已經接種至少一劑，27%民眾已經完全接種，過去七天內州內施打近150萬劑疫苗。

葛謨指出，目前紐約病毒感染率和疫苗接種率仍在賽跑，需要繼續擴大接種數字，不過紐約仍需要依靠聯邦疫苗分配，在達到群體免疫前，任何人都不能放鬆。

對於州內一些餐廳和酒吧希望州府進一步放鬆防疫規定的請求，葛謨表示理解商家的訴求，但指出紐約還遠未回歸正常，仍面臨變種病毒大肆傳播等潛在危險，如果過早取消防疫規定，疫情很可能會惡化，因此在疫情數字出現更明顯下降前，不能再放鬆防疫要求。

葛謨16日還簽法，保證州內低收入家庭獲得每月僅需15元的高速網路服務，並宣布於5月28日至30日在紐約長島瓊斯海灘(Jones Beach)舉行的貝斯佩吉飛行表演(Bethpage Air Show)票務將於19日開售。