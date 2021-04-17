康尼島美人魚遊行 今夏回歸

紐約康尼島美人魚遊行將在今年回歸。（本報檔案照）

布碌崙(布魯克林)著名的康尼島 美人魚遊行 ，去年因疫情 首次被取消、改為線上舉行；隨著疫情好轉，預計在今年夏天重新回歸，但仍在商定如何限制入場人數等細節。

非營利組織美國康尼島(Coney Island USA)負責人齊剛(Dick Zigun)說，去年美人魚遊行因疫情被迫取消，但有信心今年可以回歸。

康尼島美人魚遊行是紐約市最著名的遊行活動之一，每年吸引來自世界各地的遊客參加，疫情之前每場活動平均吸引參加者超過60萬人，成千上萬的參與者化身為各種海洋生物，遊走在康尼島的木板路上。

但去年因疫情該遊行被迫改為線上進行，並增加線上口罩設計比賽，但效果大不如以往；隨著越來越多市民接種疫苗，主辦方決定今年重新回歸。

齊剛說，康尼島美人魚遊行自1983年開始舉行，最多曾吸引80萬人，今年即使重新舉辦，但因疫情仍持續，如果能有40萬人參加已心滿意足。

根據主辦方宣布，第39屆康尼島美人魚遊行預定在6月19日舉行，但因疫情發展仍具不確定性，活動也有可能會延期，改在夏末或初秋舉行。

齊剛說，如果舉辦時間必須延期，那麼最理想舉行時間是9月初勞工節前後，但因為每年的西印地安遊行(West Indian Day Parade)也會在該期間舉行，但也許不會獲得市警總局的批准，無論如何，民眾對於美人魚遊行回歸的消息十分興奮，認為這是紐約市、尤其是布碌崙在遭遇疫情打擊後重新恢復的象徵。