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手縫萬枚口罩 華人洗衣店苦撐

記者顏潔恩／紐約報導
呂翠晶和丈夫在疫情爆發期間製作口罩，贈送給社區。(呂翠晶提供)
呂翠晶和丈夫在疫情爆發期間製作口罩，贈送給社區。(呂翠晶提供)

華婦呂翠晶(Lily La)和丈夫在布碌崙(布魯克林)經營裁縫洗衣店超過30年，去年新冠疫情爆發時自主製作口罩，贈給社區有需要的人，重複的手部工作卻讓她雙手染疾，手腕疼痛不已；此外，店裡生意至今未能恢復，面臨關門危機，希望社區各界人士伸出援手，幫助洗衣店捱過難關。

58歲的呂翠晶出生於越南，16歲隨父母移民來美，隨後和丈夫在布碌崙卡羅拉花園(Carroll Gardens)經營裁縫洗衣店「La Dry Cleaners」，一做就是30年；去年3月疫情爆發時，他們被迫關門，後來在電視新聞上看到州府向社區求助，希望可幫忙製作防護服、口罩等用品應急。

「我們懂得如何做口罩，所以當時想為何不獻一分力呢?」呂翠晶的丈夫打給市府熱線311提出申請，但兩夫婦的生產規模較小，政府考慮大批生產，婉拒了他們的好意；於是兩人自行製作口罩免費提供給社區民眾。

後來口耳相傳，愈來愈多人知道，社區組織詢問是否能供應更多口罩，兩夫婦也欣然同意，只要對方提供製作原料，他們不收加工費；在疫情期間兩人夜以繼日地縫製口罩，曾贈送上百個口罩給布朗士遊民所、曼哈頓老人中心，最遠還寄到奈及利亞(Nigeria)。

呂翠晶在製作1萬個口罩後被迫停止，因為龐大工作量讓她的雙手患上腕隧道症候群(carpal tunnel)，手腕經常疼痛、麻木，雖醫生建議動手術，但抱有顧慮的她現在接受針灸治療，希望早日能康復；儘管如此，她並仍表示「很開心能製作口罩，我並不後悔」。

隨著疫情逐漸獲得控制，呂翠晶的店面已重開，但很多人依然居家辦公或失去工作，需要洗衣服務的顧客不比從前；呂翠晶表示，生意僅恢復30%，現有積蓄最多再撐三、四個月，生意若沒好轉就只能關門，「這裡有太多回憶，根本就是我的家，如果真的關門，會讓我非常難受」。

呂翠晶表示，她並不奢望生意興隆，只需要夠錢繳交租金、維持店面開業，希望各界人士能發揮善心，幫助兩夫婦度過危機；有意的民眾可上網至www.gofundme.com/f/support-la-cleaners-tailor?member=10053210&sharetype=teams捐款。

呂翠晶和丈夫在疫情爆發期間製作口罩，贈送給社區。(呂翠晶提供)
呂翠晶和丈夫在疫情爆發期間製作口罩，贈送給社區。(呂翠晶提供)
La Dry Cleaners洗衣店在布碌崙卡羅拉花園經營超過30年，因疫面臨關...
La Dry Cleaners洗衣店在布碌崙卡羅拉花園經營超過30年，因疫面臨關門危機。(呂翠晶提供)

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