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法拉盛新指南出爐 逛、吃按圖索驥

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛商改區宣布分發春季「2021年法拉盛地圖及指南」，新指南綜合公共交通、商店與餐廳信息，為民眾提供最新資訊。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛商改區宣布分發春季「2021年法拉盛地圖及指南」，新指南綜合公共交通、商店與餐廳信息，為民眾提供最新資訊。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛商業改進區(Flushing BID)15日宣布分發春季「2021年法拉盛地圖及指南」，新指南綜合公共交通、商店與餐廳信息，為民眾提供最新資訊；為應對新冠疫情，法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，新指南縮小尺寸，方便民眾攜帶，還特別註明開放戶外用餐的餐廳，讓食客「有跡可循」。

余鈿崧表示，新冠疫情重創社區經濟，尤其是餐飲業者生意受到重創，當地有50家餐廳暫時或永久關閉；為幫助小商家盡快恢復客源，他說，「2021年法拉盛地圖及指南」綜合商店、餐廳與公共交通信息，還設立商家推廣版款，用一張紙為民眾帶來全方面導航。

為了方便民眾攜帶，余鈿崧說，新指南分為紙質版與電子版，其中紙質版為口袋大小，便於民眾攜帶，想要獲取電子版民眾請登錄商改區官網www.flushingbid.com免費下載，春季紙質版分發6000份左右，民眾可在法拉盛資訊亭、市議員顧雅明辦公室以及合作商家處免費領取。

余鈿崧介紹，「2021年法拉盛地圖及指南」推出春季與夏季兩版指南，其中春季指南收錄190多家餐廳，分為餅屋甜品、飲品、早茶點心、麵食、小吃、壽司、海鮮、燒烤、火鍋、傳統亞洲美食與美食廣場數大版款，除標明電話與地址外，還特別標注繼續開放戶外用餐的餐廳，方便食客選擇。

法拉盛商改區共同主席莊振輝表示，緬街公車專用道實施後，使當地小商家生意雪上加霜，一些想要驅車前往當地的民眾，因擔心吃罰單，不願再前往當地消費；他補充，他希望新指南日後可以加入私家車導航地圖，為司機指引如何在避免違規的前提下抵達目的地。

市議員顧雅明表示，法拉盛商改區多年來推出指南計畫，推廣當地小商家生意，為民眾提供便利，他希望這份計畫幫助當地小商家的生意盡快復甦。

想要獲取「2021年法拉盛地圖及指南」民眾可前往法拉盛資訊亭領取，地點位於緬街41-17號皇后區公共圖書館法拉盛分館前；若商家想參與這項計畫，請電(718)888-1805或發電郵至[email protected]諮詢詳情。

「2021年法拉盛地圖及指南」綜合公共交通、商店與餐廳信息，為民眾提供最新資訊。...
「2021年法拉盛地圖及指南」綜合公共交通、商店與餐廳信息，為民眾提供最新資訊。(記者牟蘭／翻攝)
法拉盛商改區宣布分發春季「2021年法拉盛地圖及指南」綜合公共交通、商店與餐廳信...
法拉盛商改區宣布分發春季「2021年法拉盛地圖及指南」綜合公共交通、商店與餐廳信息，為民眾提供最新資訊。(記者牟蘭／攝影)

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