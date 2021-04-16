闊別13個月 紐約愛樂重返舞台

紐約愛樂樂團受新冠疫情影響，已13個月沒有演出，13日終於重返闊別多時的舞台。(美聯社)

受疫情 影響、整整400天不曾公開演奏的紐約 愛樂樂團(New York Philharmonic)，13日晚終於重回台下有觀眾的舞台。樂團指揮艾薩-佩卡·薩洛寧(Esa-Pekka Salonen)向台下150名觀眾說：「謹代表舞台上的所有人，歡迎回來。我們夢想這一刻已經很久了。」

1842年成立的紐約愛樂，在長達13個月的歷史性中斷演出後，13日在紐約曼哈頓新藝術中心舉行首度公演，地點距離林肯中心(Lincoln Cente)翻新中的葛芬音樂廳(Geffen Hall)約二哩。

樂團首席小提琴手、華裔美籍小提琴手黃欣(Frank Huang)演出後表示，「我現在正處於欣喜若狂的狀態；原來我對它的思念，遠超過自己的想像。」

這場為時一小時的音樂會總計只有23名絃樂手，沒有銅管和木管樂手，演出者全戴著口罩。演出曲目包括紐約音樂家卡羅琳．肖(Caroline Shaw)的作品「間奏曲」(Entr'acte)，尚．西貝流士(Jean Silbelius)的「愛人」(Rakastava(The Lover))和李察．史特勞斯(Richard Strauss)的「變形」(Metamorphosen)。

The Shed藝術中心是個洞穴狀可伸縮式表演場所，甫於2019年4月在曼哈頓哈德遜廣場(Hudson Yards)啟用，通常可容納約1200人。但疫情下的紐約愛樂首場音樂會，全場只有150名觀眾，他們戴著口罩，一或二地分組坐在折疊椅上，每組間隔約十呎。觀眾持註明入場時間的電子票證入場，入口有自動測量溫度。人人都須出示COVID-16陰性檢測證明或至少已在14天前完成疫苗接種的證明。

紐約愛樂的許多音樂家在演出中斷期間教書，津貼仍持續但薪水減少。相比之下，林肯中心的鄰居大都會 歌劇院(Metropolitan Opera)在疫情期間長期停止支付工會雇員薪水。

愛樂樂團上一次公演是在去年3月10日。樂團希望能於9月恢復音樂會定期演出，並在明年9月林肯中心葛芬廳重新開放之前，改在林肯中心塔利廳和羅斯劇院演出。愛樂音樂家將自6月9日起在布萊恩公園(Bryant Park)舉行為期四個晚上的夏季公演；也希望能到科羅拉多州韋爾(Vail)演出。

紐約愛樂有限度的重回舞台，早於其他音樂藝術表演。目前，百老匯音樂劇可能在9月重啟，大都會歌劇院若能達成勞資協議，將在9月27日重返舞台。